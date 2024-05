Algérie: Arkab reçoit le secrétaire général du GECF

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mardi au siège de son département ministériel, le Secrétaire général (SG) du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel qui a réaffirmé la considération du GECF à l'Algérie pour son accueil réussi et historique du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la même organisation, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée, en présence de cadres du Secrétariat général du Forum, du Directeur de l'Institut des recherches dans le gaz (GRI), en sus de cadres du ministère et du groupe Sonatrach, le SG du GECF a réitéré, à cette occasion, "ses chaleureuses félicitations, sa gratitude, ainsi que la considération du GECF à l'Algérie pour son accueil réussi et historique du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum, saluant les orientations et les démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de la réussite de ce sommet et ses résultats fructueux, à travers la Déclaration d'Alger", lit-on dans le communiqué.

La visite de M. Hamel en Algérie s'inscrit, ajoute la même source," dans la cadre de la détermination des cadres juridiques et réglementaires du GRI, dont le siège est à Alger, y compris l'application et la mise en oeuvre des politiques du GRI et la gestion de ses affaires, de la mise en place des plans et programmes relatifs à la mise à disposition du cadre pour la coopération scientifique et technologique, à travers l'échange d'informations, de l'innovation et des meilleures pratiques, la formation, en sus du transfert de la technologie, la consolidation de son utilisation et de son développement, tout au long de la chaîne des valeurs du Gaz.

Dans ce cadre, "il a été convenu de former un groupe de travail spécialisé, constitué de cadres du secteur et du Secrétariat général du GECF, dans l'objectif de mettre en place une feuille de route pour concrétiser ce qui a été convenu en la matière".