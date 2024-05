Tunisie: À la Galerie Selma-Feriani - Image, récit et représentation

Les oeuvres d'art contemporain sont présentées comme des moyens d'interroger et de déconstruire les récits établis par la modernité, tout en favorisant une vision plus équilibrée et inclusive de notre monde actuel.

«Perspectives méditerranéennes sur les questions artistiques», telle est la thématique choisie par la Galerie Selma-Feriani pour la conférence qu'elle organise le 23 mai à 17h00 avec un panel d'intervenants internationaux et invités, parallèlement à une présentation d'oeuvres vidéo.

Les questions abordées lors de cette conférence incluent la manière dont les artistes méditerranéens abordent les récits et les images émergents de la région, confrontée à des enjeux tels que le tourisme prospère et les crises migratoires. L'accent est également mis sur les échanges Nord-Sud et Sud-Sud, soulignant leur importance cruciale dans un monde contemporain de plus en plus décentré par rapport aux perspectives occidentales traditionnelles.

Marquée par une évidente diversité culturelle, la région méditerranéenne, située au carrefour de trois continents, apparaît comme un espace unique où différentes civilisations se rencontrent et se confrontent depuis des millénaires. Mais quelles sont les représentations marquantes dans le contexte actuel ? Quelles images et quels récits émergent de cette région tiraillée entre une industrie touristique florissante et les crises humanitaires liées à la migration ? Comment ces réalités contradictoires sont-elles exprimées et interrogées à travers l'art contemporain ?

Cette discussion vise à aborder tous ces points abandonnant les grands récits traditionnellement dominés par les perspectives occidentales. Comment les oeuvres d'art peuvent-elles alors participer à de nouvelles modalités d'interprétation au-delà des récits déjà établis par la modernité ? Quel rôle peuvent-ils jouer dans la remise en question des anciennes dynamiques coloniales et dans la promotion d'une vision plus équilibrée et inclusive de notre contemporanéité décentrée ? À travers ces questions, Horizons Méditerranée souhaite discuter de la manière dont les artistes de Méditerranée peuvent proposer des approches alternatives contribuant à une meilleure compréhension mutuelle entre les différentes cultures de cette région riche et complexe.

Car les oeuvres d'art contemporain sont présentées comme des moyens d'interroger et de déconstruire les récits établis par la modernité, tout en favorisant une vision plus équilibrée et inclusive de notre monde actuel.

Les intervenants internationaux Mohamed Ali Berhouma, Fabien Danesi, Prisca Meslier, Anissa Touati et Valentine Umansky ainsi que les artistes dont l'expérience et la pratique seront présentées : Massinissa Selmani, Malek Gnaoui, Younés Ben Slimane, Ismaïl Bahri offriront des perspectives enrichissantes sur ce sujet, en mettant en lumière les différentes voix et approches artistiques émanant de la Méditerranée.