Madagascar: Diplomatie malgache - Avancées stratégiques dans un monde en mutation

Lors d'un petit déjeuner de presse ce 13 mai 2024, lequel s'est focalisé sur le thème : « Madagascar et le monde : Avancées stratégiques dans un monde en mutation », la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata a présenté les orientations de la diplomatie malgache.

Mulipolaire

Le monde est en mutation. Le monde n'est plus bipolaire comme après la Seconde Guerre mondiale mais multipolaire. Les yeux du monde se tournent de plus en plus vers l'Asie qui concentre environ 60% de la population mondiale et dont l'économie se développe de plus en plus (cas de la Chine et de l'Inde), contrairement à l'Occident dont l'économie ralentit.

Abu Dhabi - Rabat

Madagascar a choisi, en matière de coopération internationale, une diplomatie non-exclusive et se tourne vers tous les pays partenaires : le voisinage immédiat dont l'océan Indien et l'Afrique, l'Asie, tout en maintenant nos relations avec l'Occident. Deux ambassades seront prochainement ouvertes : à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis et à Rabat, au Maroc.

AIM

En effet, en marge du « World Government Summit », qui s'est tenu à Dubaï du 12 au 14 février 2024, Madagascar a clairement exprimé son souhait d'ouvrir une nouvelle ambassade aux Émirats arabes unis. Ce souhait s'est concrétisé lors de la dernière mission présidentielle à Abu Dhabi, à l'occasion de notre participation au 13ème Congrès annuel des investissements (AIM). Le président de la République a remis en mains propres au ministre d'Etat, au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S. A. le Sheikh Shakhboot Bin Zayed Al Nahyan, la note verbale informant la décision de la mise en place d'une ambassade de Madagascar aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi. D'ailleurs, une prospection des locaux pour abriter cette représentation diplomatique est actuellement en cours. Notons que le président de la République a conduit la délégation malgache lors de ces deux sommets.

%

ZES

Outre l'ouverture de cette nouvelle ambassade, des rencontres bilatérales avec les hauts dirigeants émiratis ont porté sur le renforcement de la coopération dans les domaines économique et commercial, de l'énergie, du tourisme, de la création d'industries agroalimentaires et des mines, et la promotion de projets « éco-lodge de luxe » ou « éco-resort » dans les zones touristiques de Madagascar à renommée mondiale ainsi que la mise en place de Zones Économiques Spéciales (ZES).

Vol direct

Les lignes directrices de la coopération entre les deux pays ont été revues, notamment les projets dans le domaine de l'énergie (y compris la possibilité de financer la construction de la centrale hydroélectrique Sahofika), l'agriculture et l'élevage, le tourisme et l'industrie. L'ouverture prochaine d'un vol direct reliant les Émirats arabes unis et Madagascar figure parmi les priorités des deux parties.

Coopération Sud-Sud

Dans cette lignée, en Afrique du Nord, Madagascar envisage d'implanter une ambassade à Rabat, au Maroc. Selon les pratiques du royaume chérifien, le gouvernement marocain facilite l'installation de la plupart des Représentations extérieures des pays africains sur son territoire dont la future ambassade malgache. Madagascar en tant que pays insulaire, renforcera sa présence diplomatique au niveau du continent africain et mettra en avant la coopération Sud-Sud.

Sommets internationaux

Madagascar participe activement à différents sommets et forums internationaux afin de renforcer les liens diplomatiques, économiques et culturels avec les pays issus des quatre coins du monde :

La 7èmeédition de la Conférence de l'Océan Indien (Perth, Australie, les 09 et 10 février 2024) a porté sur le thème : « Vers un Océan Indien stable et durable ». Cette conférence vise principalement à rassembler, au sein d'une même plateforme, tous les Etats et partenaires maritimes de l'océan Indien dans le but de promouvoir une région indianocéanique paisible, stable et prospère et d'aborder les enjeux cruciaux auxquels la région fait face. En effet, le gouvernement malgache entend respecter ses engagements internationaux en matière de conservation de l'écosystème et des espèces protégées à l'instar du cas de l'exportation illicite des lémuriens et tortues vers la Thaïlande. La ministre Rafaravavitafika Rasata est actuellement en contact avec son homologue thaïlandais pour leur rapatriement dans les brefs délais et dans le respect de la convention internationale CITES.

Nouveaux partenariats

Chaque déplacement à l'extérieur effectué par le ministère des Affaires étrangères (MAE) est une opportunité de renforcer la crédibilité du pays sur la scène internationale, et a aussi pour fin de trouver de nouveaux partenariats pour l'accomplissement des projets phares du président de la République. Le MAE, en tant que ministère de souveraineté, joue un rôle transversal et oeuvre de concert avec tous les départements ministériels afin de réaliser la vision : » Madagasikara Tsy Maintsy Mandroso« . À l'image du TGV qui va de l'avant.