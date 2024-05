Madagascar: Mialy Rajoelina à Ampanihy - Lancement de la vaccination contre la polio

Dans le but d'atteindre les objectifs pour l'éradication de la poliomyélite, une campagne de vaccination gratuite est organisée pour tous les enfants de moins de 15 ans à Madagascar jusqu'au 17 mai. La Première Dame, en tant que marraine de la vaccination, a sensibilisé la population à recevoir les agents de santé pour la campagne de vaccination dans chaque foyer.

Vaccination de proximité

C'est le challenge que la Première Dame, Mialy Rajoelina, a fixé lors du lancement officiel des activités de vaccination supplémentaires contre la poliomyélite, 1er tour. Au cours de l'ouverture officielle, qui a eu lieu hier dans le fokontany d'Ambalatsiefa, commune d'Ampanihy Ouest, district d'Atsimo Andrefana, elle a évoqué qu'afin de permettre à toute la population malgache de profiter pleinement de la campagne de vaccination, il a été décidé de porter la campagne auprès de chaque foyer. Cette décision a été prise en tenant compte du fait que de nombreuses personnes sont obligées de parcourir de longues distances pour pouvoir rejoindre un centre de santé. Durant cette campagne de vaccination qui a débuté hier, les actions entreprises au niveau des CSB et des écoles ont été renforcées dans tout Madagascar pour ajouter plus d'efficience à la méthode porte-à-porte dans chaque quartier.

« Sensibilisez votre entourage et transmettez-leur que la vaccination est bénéfique pour nos enfants. Nous devons redoubler d'efforts du côté d'Ampanihy et j'encourage les éducateurs à ne pas ménager les efforts pour la réalisation de la campagne de vaccination à l'école. Nous sollicitons aussi les parents à suivre les consignes concernant la vaccination », selon Mialy Rajoelina lors de son discours pour la sensibilisation des parents à participer à la campagne de vaccination pour l'éradication de la poliomyélite. Après la cérémonie officielle qui s'est tenue devant la Maison Mohair Ampanihy, la délégation conduite par la Première Dame s'est dirigée vers l'EPP Ampanihy Centre pour procéder à la vaccination des enfants de moins de 15 ans, avant de passer au porte-à-porte pour l'administration du vaccin par voie orale.

%

1 million

C'est le nombre d'enfants qui n'ont pas encore été vaccinés dans tout Madagascar, connu aussi sous l'appellation « zéro dose ». Le district d'Ampanihy, fortement concerné, a été choisi comme le point de départ de cette campagne de vaccination. C'est aussi l'un des premiers districts sanitaires où des cas de poliomyélite ont été détectés, alors que la maladie a déjà été éradiquée dans d'autres zones de Madagascar. Fidèle à son engagement personnel en faveur de ce programme, la Première Dame a partagé les avantages de la vaccination. Elle a également exhorté la population à accueillir les agents de santé et les agents communautaires afin de faire vacciner leurs enfants pour le renforcement de leur immunité individuelle, mais aussi pour garantir l'immunité collective contre les maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite.

« Il est prouvé que le rappel de la vaccination au cours de l'enfance est suffisant pour la protection des enfants durant toute leur vie et s'assurer qu'ils ne seront plus jamais atteints de poliomyélite. Il est important de souligner qu'il est possible de faire vacciner les enfants au cours de cette campagne de sensibilisation, même pour ceux qui ont déjà reçu des doses auparavant. De plus, la vaccination par voie orale pour tous les enfants de moins de 15 ans est gratuite » a-t-elle indiqué. À travers l'administration de la dose de rappel du vaccin contre la poliomyélite, on peut s'assurer d'avoir des enfants pleins de vigueur et en bonne santé, toujours selon la marraine de la vaccination lors de son discours sur les bénéfices de la vaccination. Les bonnes habitudes sanitaires et le lavage des mains contribuent aussi à endiguer la propagation de la maladie.

Résultats

Au cours de l'année dernière, les quatre tours de campagne contre la poliomyélite a permis de vacciner 5 376 346 enfants de 0 à 59 mois, soit une couverture administrative de 99,8%. Quant au dernier tour, 13 108 108 enfants de moins de 15 ans ont reçu la vaccination contre la poliomyélite. Le représentant de l'OMS, le Dr Laurent Musango qui représente aussi l'IMEP (Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite) et les PTFs à Madagascar a souligné que ces résultats exceptionnels ont eu un impact important sur l'éradication de la maladie car aucun cas de poliomyélite n'a été décelé dans le pays depuis les six derniers mois. Au nom de tous les partenaires de l'IMEP, il a félicité tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats, tout particulièrement le couple présidentiel et la marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina. « Pour consolider l'immunité obtenue à l'issue de la campagne 2023 et pour prévenir la résurgence des nouveaux cas ,le gouvernement, avec ses partenaires de l'IMEP a décidé d'organiser deux campagnes pour 2024, mais aussi, de renforcer la vaccination de routine. Nous remercions la Première Dame d'avoir déclaré cette année comme année de vaccination à Madagascar et de se focaliser surtout sur les enfants à zéro dose et les enfants insuffisamment vaccinés », a-t-il déclaré.