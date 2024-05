Madagascar: Secteur agro-alimentaire - Création d'emplois pour 221 jeunes ruraux

Le projet Agro Pro Youth est lancé dans le but de réduire le chômage au niveau des jeunes à Madagascar.

Il leur fournira les compétences nécessaires pour accéder à un emploi ou créer leur entreprise, tout en soutenant le développement des chaînes de valeur afin que le secteur privé puisse se développer et fournir de nombreux emplois plus décents. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet avec toutes les parties prenantes, 221 jeunes ruraux, issus de ses deux régions d'intervention, à savoir Analamanga et Vakinankaratra ainsi que Vatovavy Fitovinany ont reçu des formations leur permettant d'opérer dans le domaine de la transformation agro-alimentaire. Cette première cohorte de jeunes ruraux vient de recevoir leurs attestations de fin de formation pour pouvoir accéder au monde professionnel.

Développer l'élevage

C'est le fruit de la collaboration entre le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, l'Organisation Internationale du Travail, le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) et l'Observatoire de la Jeunesse. Parmi ces jeunes ruraux ayant reçu des formations, certains se lancent dans la filière lait, tandis que d'autres ont préféré l'exploitation de soja ou de blé. Des entrepreneurs ruraux ont choisi la production de l'alimentation animale pour développer le secteur de l'élevage d'autant plus que la demande ne cesse d'augmenter, et ce, grâce au soutien du Centre de développement Rural et de Recherche appliquée FIFAMANOR.

Technique Pfumvudza

Il y a également ceux qui ont opté pour la création de boutiques de commercialisation des intrants agricoles, un élément indispensable à l'amélioration de la production agricole. Le projet PURPA (Projet d'Urgence de Production Alimentaire) a co-financé ces activités d'intégration des jeunes ruraux dans le monde professionnel. Le Programme de promotion de l'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-industrie (PEJAA) a également contribué à la réduction du chômage en formant des micro-entreprises ou des start-uppers. Les jeunes ruraux bénéficiaires du projet Titre Vert lancé entre autres, dans la commune rurale de Fihaonana peuvent en même temps démarrer leurs activités agricoles, après avoir été formés en la matière. D'autres paysans relais ayant reçu des formations sur la technique de Pfumvudza dans la région Analamanga avec PPC Madagascar, se chargent de sa vulgarisation au niveau de leurs pairs afin d'augmenter le rendement de productivité. Il s'agit d'une technique adoptée au Zimbabwe visant à pratiquer l'agro-écologie pour garantir la fertilité des sols et l'augmentation des rendements sur des petites surfaces tout en limitant l'utilisation de semences.

Production d'éthanol

Par ailleurs, plus d'une centaine de jeunes ruraux ont bénéficié des formations concernant la production et la transformation de canne à sucre en éthanol dans la région Fitovinany, et ce, grâce à la collaboration avec SEFAFI. La majorité d'entre eux se lancent dans l'exploitation de canne à sucre tandis que le reste est recruté pour assurer le fonctionnement d'une unité de transformation de canne à sucre en éthanol qui a été mise en place dans le district de Vohipeno avec l'appui d'un partenaire privé. Il est à noter que cette unité de transformation a la capacité de s'approvisionner en matière première d'une quantité de 17 tonnes de canne à sucre par jour. Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ne cesse d'encourager les jeunes ruraux à se lancer dans le secteur agricole et de la transformation agro-alimentaire afin de contribuer au développement socio-économique de la nation.