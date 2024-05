Madagascar: Renforcement de la coopération entre le pays et l'UNOSD

Une forte délégation du Bureau des Nations Unies pour le Développement Durable (UNOSD) est actuellement en mission au pays. Une mission qui a débuté par une rencontre qu'elle a eue, avant-hier, avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable Max Andonirina Fontaine. Durant la rencontre, les deux parties ont notamment évoqué la nécessité de renforcer et construire un futur partenariat avec le gouvernement de Madagascar à travers le ministère de l'Environnement et du Développement ainsi qu'avec les acteurs clés travaillant dans le domaine de la gestion des déchets et de la circularité des ressources dans le cadre des ODD 11 et 12.

L'atteinte de cet objectif de renforcement de la coopération sera, en tout cas, facilitée par le fait que Madagascar a été élu centre régional de la prochaine Plateforme de Soutien Politique (PPS) en partenariat avec l'UNOSD. Hier, la délégation conduite par Chun Kyoo Park, le chef de bureau de l'UNOSD a visité le site d'Andralanitra et d'une initiative du secteur privé ; en l'occurrence la Société de Tri, Compactage et Valorisation (STCV) qui réalise un projet de valorisation des déchets. Une séance de formation et de partage sur la thématique : « Explorer les politiques et les pratiques en matière de gestion des déchets et de circularité des ressources » est également prévue aujourd'hui en collaboration avec le MEDD et d'autres acteurs étatiques et non-étatiques. Des visites des acteurs clés comme la CUA, la SMA, le MEAH et des organisations au sein du système des Nations Unies sont également au programme de cette visite de l'UNOSD.