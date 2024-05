Madagascar: Alumni Day - Deuxième édition les 17 et 25 mai prochains

La seconde édition de l'Alumni-Day aura bientôt lieu et se fera sur deux journées cette fois-ci. Il s'agit, pour rappel, d'un événement organisé par Campus France Madagascar en partenariat avec le SCAC de l'ambassade de France ainsi que d'autres partenaires (l'Institut Français de Madagascar entre autres).

Cet événement se veut devenir un rendez-vous phare et incontournable annuel des « alumnis », les anciens étudiants et les diplômés internationaux de l'enseignement supérieur français partout dans le monde, après le succès de la première édition au mois de mai 2023. Il a été lancé à l'initiative de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, pour pérenniser ce réseau d'entraide et de partage.

Pour Madagascar, cette seconde édition s'ouvrira à la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar sis à Androhibe, le vendredi 17 mai de 8h30 à 12h00, autour d'un petit déjeuner et d'une table ronde sur les « opportunités d'investissements et de recrutements à Madagascar » pour les alumnis de Madagascar, qui sont actuellement estimés au nombre de 4 526, et se développera autour de 9 thèmes plus spécifiques.

Le samedi 25 mai de 8h00 à 15h00 aura lieu un tournoi de football alumni, sur le terrain du lycée BIRD, réunissant des jeunes femmes vulnérables, des alumnis, des jeunes des classe de terminale du lycée BIRD et des acteurs de l'équipe France et du Consulat de France.

L'Alumni-Day France Madagascar se clôturera dans la soirée du samedi 25 mai par une soirée qui se déroulera à l'Institut Français de Madagascar et qui sera modérée par le slameur Bini Josoa. Au programme, la remise des prix du tournoi de football ainsi que la mise en valeur d'un profil d'alumni à « success story » notamment, celui de Lalaina Bertille Ranaivosoa, magistrate à la Cour des Comptes de Madagascar. Enfin, l'événement sera définitivement clos par une session de danse aux rythmes latinos. L'invitation est lancée pour tous les alumnis de Madagascar.