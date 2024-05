Ile Maurice: Les stupéfiantes réponses de Pravind Jugnauth...

La réponse du Premier ministre (PM) à Reza Uteem le 7 mai à l'Assemblée nationale, concernant la rave party illégale du 11 novembre 2023 à Fond-du-Sac a été une claque magistrale... à l'Assistant Superintendant of Police (ASP) Jagai.

Celui-ci était intervenu sur Radio Plus le 17 novembre 2023 et on l'a bien entendu dire que lors du raid que son équipe, la Special Striking Team (SST) avait effectué à Fond-du-Sac, une semaine auparavant : «Nous avons été surpris par la quantité de drogue saisie», dont des drogues dures comme de la MDMA, de la cocaïne, du cannabis, du haschich, du crystal meth et du LSD.

Six mois plus tard, le PM ne parlera «que» de Rs 120 000 de drogue saisie - Rs 116 294 pour être exact. Et Reza Uteem a voulu savoir si c'était Ashik Jagai qui avait raison ou si c'était Pravind Jugnauth, qui est ainsi venu dire qu'en fait, il n'y avait pas une si grande quantité de drogue que cela. Jagai a-t-il exagéré ou les drogues n'ont-elles pas toutes été saisies ?

Ou alors peut-être est-ce parce que la quantité de drogue s'est encore une fois réduite après la saisie ? Il ne faut pas oublier que les informations données au Parlement par Pravind Jugnauth proviennent du commissaire de police (CP). Cependant, il semble qu'il y ait comme un manque de coordination entre le CP et celui qu'il a nommé comme chef de la SST. Pravind Jugnauth n'a pas répondu aux interrogations de Reza Uteem, mais devait balayer d'une main ce qu'avait dit celui qui détient pourtant le titre d'ASP : «Je ne suis pas au courant de ce qu'a dit Jagai ni où il l'a dit.»

Qu'à cela ne tienne, Reza Uteem a voulu savoir pourquoi il n'y a eu que cinq arrestations lors de cette descente. «Est-ce parce que, comme l'a dit lui-même Jagai, il y avait des personnes de la haute société», a-t-il demandé. À noter que parmi les cinq personnes arrêtées, il y a un Graphic Designer, un self-employed, un livreur de pizza, un machiniste et un mécanicien. Quid des autres ?

Piqué au vif, le Premier ministre a demandé au député mauve : «Puis-je savoir à qui l'honorable membre se réfère-t-il ?» Surpris, le député du MMM a lancé : «Demandez à Jagai!» Un brouhaha s'est ensuivi alors avant que Pravind Jugnauth ne déclare que ce qu'un ASP a dit et que l'on a tous entendu et vu, n'est que hearsay. Et de lancer un défi à Reza Uteem: «Quand vous parlez de très haute personnalité, dites-nous ce que vous savez ! Qui est cette personnalité ? Vous n'êtes pas capable de le dire ! Vous n'êtes pas capable de le dire ! Je vous mets au défi ! Je vous mets au défi de venir dire dans cette Chambre qui est cette personnalité !» Et à Uteem de répéter : «Dimann AJ (NdlR, Ashik Jagai).»

Reza Uteem devait ainsi déclarer à l'express hier : «Quand vous participez à un rassemblement illégal mais pacifique contre le gouvernement, vous risquez d'être arrêté, menotté et poursuivi. Par contre, des centaines de personnes 'de la haute' qui avaient participé à une rave party illégale ont pu rentrer chez elles sans être inquiétées.»

Pourtant, Ashik Jagai avait précisé dans son interview qui se voulait être une opération de com que «tous les participants ont été passés au peigne fin à leur sortie. J'étais personnellement posté à la sortie avec deux autres officiers pour m'assurer que rien ne nous échappe. Donc, pa kapav dir nou ti selektif».

Les drogues saisies seraient toujours, selon le PM, chez le Forensic Science Laboratory. Six mois après