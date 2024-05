Algérie: El-Meniaâ - Une récolte de plus de 850.000 quintaux de céréales attendue cette saison

EL-MENIAA — Une production de plus de 850.000 quintaux (qx) de céréales est attendue à la faveur de la campagne moisson-battage pour cette saison agricole 2023/2024 qui se poursuit dans la wilaya d'El-Meniaâ, a-t-on appris mardi de la direction des services agricoles (DSA).

Cette campagne a été lancée par le wali d'EL-Meniaâ, Mokhtar Benmalek, au niveau de l'exploitation agricole "Frères Tahiri" s'étendant sur une surface de 700 ha sur le territoire de la commune de Hassi-El-Gara, Sud de la wilaya, dont 45 ha réservés à la production des semences, 70 ha pour le développement de la phoeniciculture, en plus des équipements agricoles, dont plus d'une dizaine de pivots d'irrigation, ainsi que des silos d'une capacité de stockage de 10.000 qx.

Intervenant à l'occasion du coup d'envoi de la campagne moisson-battage, le wali a mis en avant la mission de la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) et l'office interprofessionnel des céréales (OAIC) qui se sont attelés à la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires pour cette campagne au niveau de toutes les exploitations céréalières.

Le chef de l'Exécutif a, à ce titre, fait part de la mise en service, en perspective de la prochaine saison agricole, de 90 pivots d'irrigation pour le développement de l'agriculture dans cette région qui approvisionne 13 wilayas du pays en semences en fonction du plan établi par la DSA.

%

L'OAIC s'est employé, en coordination avec les CCLS d'El-Meniaâ et de Laghouat, à mobiliser tous les moyens nécessaires, dont 16 moissonneuses-batteuses, qui viennent appuyer les 44 existantes chez le privé, en plus de 160 camions d'acheminement de la production.

Dans l'optique d'assurer la réussite de cette campagne, l'on relève également l'ouverture de trois points d'engrangement des récoltes céréalières au niveau des trois communes de la wilaya (El Méniaâ, Hassi El-Gara et Hassi Lefhal), d'une capacité de stockage globale de 60.000 qx de céréales.

Dans ce cadre, le directeur des services agricoles d'El-Meniaâ, Youcef Mesbah, a fait savoir que ses services ne ménagent aucun effort, en coordination avec la CCLS locale, pour faire réussir cette campagne qui cible 222 exploitations agricoles sur une surface globale de plus de 18.000 ha, dont 16.000 ha ensemencée en blé dur, 95 ha en blé tendre et 1.230 ha dédiée à l'orge et plus de 300 ha pour d'autres céréales tablant, ainsi, sur la réalisation d'un rendement oscillant entre 60 QX/ha et 70 qx/ha.

Les prévisions de la DSA tablent, au titre de la prochaine saison agricole, sur la réalisation d'une production de plus d'un (1) million qx de céréales à la faveur de l'extension des surfaces accordées aux promoteurs agricoles dans le cadre de la mise en valeur par concession par l'office de développement des cultures industrielles en terre sahariennes (ODAS) et le reste accordé par le biais de la mise en valeur agricole.

A ces actions de développement agricole viennent s'ajouter les facilités accordées par les autorités locales les services agricoles, au travers l'attribution des autorisations de forage de puits d'irrigation, le transport gratuit des produits, ainsi que la mise à la disposition des céréaliculteurs des dépôts de stockage par la CCLS, et le soutien logistique accordé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

L'on relève que la wilaya d'El-Meniaâ s'est vue accorder des projets de réalisation des dépôts de stockage, dont un complexe d'une capacité de stockage d'un (1) million de quintaux, en plus de la réalisation de 11 silos d'une capacité d'ensilage de 50.000 qx chacun, dont le terrain devant y servir d'assiette a été localisé dans la région.