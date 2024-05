Algérie: 'Forum des experts' - Renforcer la coopération entre starts-up et secteur des transports

ALGER — La 1re édition du "Forum des experts" consacrée à l'innovation, à la durabilité, à l'intelligence et au transport logistique (FEDIDIT), a été organisée, mardi à Alger, constituant ainsi une nouvelle étape, en vue de renforcer la coopération et le partenariat entre les entreprises du secteur des transports et les start-up.

Les activités du Forum se sont déroulée sous le patronage du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, et du ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, qui a affirmé que cette rencontre est une opportunité pour mettre en exergue la relation entre l'évolution du secteur des transports, de l'innovation et de la technologie, à travers des solutions innovantes et créatives, visant à renforcer la sécurité et à faciliter le déplacement des personnes, tout en mettant en relief le rôle important du secteur de la logistique, en tant que catalyseur principal pour l'investissement et la dynamique économique.

Relevant que la croissance effrénée que connait le secteur des transports, dans le contexte des nombreux et multiples défis auxquels fait face le secteur, requièrent de revoir la réflexion, de manière principale, sur la manière d'élaborer et d'utiliser les modes de transports, M. Zahana a mis en avant la nécessité d'adopter des pratiques plus durables dans les déplacements quotidiens.

%

Le ministre a en outre appelé à trouver de nouvelles approches et à intégrer les technologies émergentes entre les différents acteurs dans la chaîne logistique, en vue de faire face à ces défis.

Pour sa part, M. Oualid a indiqué que ce forum constitue une opportunité pour les secteurs des transports et de l'économie de la connaissance et des start-up pour passer en revue tous leurs efforts déployés et impliquer les start-up dans la modernisation et la numérisation du secteur des transports.

Le ministre a souligné qu'il existe aujourd'hui de nombreuses start-up qui proposent des solutions effectives au profit du citoyen et qui permettront de promouvoir la qualité des services en s'appuyant sur des modèles développés localement.

Il a ajouté que son secteur ministériel, en collaboration avec le secteur des transports, a lancé, il y a quelques mois, un projet très ambitieux visant à concrétiser un partenariat entre des start-up spécialisées dans la technologie et des entreprises sous tutelle du secteur des transports.

Le forum a donné lieu à des exposés présentés par des représentants de certains groupes publics de transport sur les nouvelles applications et plateformes numériques qui ont été adoptées pour accompagner le processus de numérisation du secteur des transports et améliorer les services fournis aux citoyens.

La première édition du FEDIDIT s'est déroulée avec la participation de représentants de plusieurs entreprises de transport public de différents modes, ainsi que de représentants de start-up et d'autres entreprises spécialisées dans le domaine bancaire et les assurances.