Algérie: Adrar - Une production de plus d'un million de quintaux de céréales attendue cette saison

ADRAR — Une production de plus d'un (1) million de quintaux (qx) de céréales, toutes variétés confondues, est attendue au terme de la campagne moisson-battage de l'actuelle saison agricole (2023-2024) qui se poursuit dans la wilaya d'Adrar, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette récolte prévisionnelle sera réalisée sur une superficie globale de 22.950 hectares (ha) dont 17.249 ha sous-pivots, soit une hausse estimée à 20% de cette superficie comparativement à la saison précédente, a précisé la même source.

La superficie emblavée sous-pivots est répartie sur 16.000 ha dédiés au blé dur dont la production devrait atteindre 800.230 qx, 136 ha pour le blé tendre (5.000 qx), en plus de 377 ha d'orge et 47 ha réservés à l'avoine, et ce, avec un rendement moyen de 47 qx/ha.

D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour réussir la campagne moisson-battage dans la wilaya d'Adrar qui dispose d'une superficie agricole utile de 653.640 ha, dont plus de 180.000 ha attribués dans le cadre de la concession agricole et 54.500 ha sous la supervision de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), 399.000 ha retenus dans le cadre de la propriété immobilière et 17.000 ha d'agriculture oasienne, pour une superficie agricole exploitée de 40.000 ha, dont 38.000 ha irriguée, soit 2% de la superficie agricole globale.

Par ailleurs, la DSA prévoit, pour l'actuelle saison agricole, une augmentation de la superficie consacrée à la production de maïs jaune sous-pivots, passant de 6.230 ha à 7.440 ha.

Une production de 221.130 qx de maïs jaune a été réalisée, sur une superficie de 3.922 ha, avec un rendement moyen de 51 qx/ha, lors de la campagne de moisson écoulée, tandis que celle de maïs jaune fourrager ensilage a atteint les 860.000 qx sur une superficie de 3.370 ha, indique-t-on à la DSA.