Angola: Le PR constate le fonctionnement du Laboratoire d'Ingénierie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, visite le Laboratoire d'Ingénierie d'Angola (LEA), pour connaître le fonctionnement de cette institution dédiée à la recherche, à l'application et à la supervision des travaux publics.

Au cours de sa journée de travail, le Chef de l'État angolais parcourt les trois pavillons qui composent cette institution qui existe depuis 63 ans, notamment de géotechnique, de routes et aérodromes et de bâtiments et structures.

Au début de la visite, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto, a déclaré que malgré la reconnaissance des efforts de l'Exécutif pour moderniser le LEA, sur la base d'un programme qui a déjà consommé plus de 26,2 millions d'euros, il est nécessaire d'envisager réaliser la phase complémentaire de rééquipement de l'institution.

Il a précisé que cette phase est budgétisée à 73,8 millions d'euros, consistant en l'acquisition d'équipements de pointe, ajoutant que suite à sa restructuration, le laboratoire réalise désormais 233 types d'essais et assiste 80 institutions.

Actuellement, a-t-il dit, il est possible d'améliorer les études, la caractérisation des chaussées, la vérification des bâtiments et l'évaluation du patrimoine bâti.

Selon le ministre, investir dans le LEA vise à garantir une meilleure qualité des grands travaux publics, tels que les routes, les aéroports, les chemins de fer, les centrales hydroélectriques, entre autres, en fournissant une plus grande qualité et durabilité aux dépenses publiques, à travers une meilleure qualité des infrastructures qui devraient gagner en valeur au fil du temps et servir les générations futures.