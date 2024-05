Cameroun: Douala Music'Art Festival 2024 - Les talents d'artistes seront mis en avant

Le comité d'organisation de Douala Music'Art festival (Domaf) invite les artistes évoluant dans les domaines de la musique, des arts visuels, de la danse et de la mode à soumettre leurs candidatures pour participer à sa treizième édition prévue du 14 au 17 novembre 2024 à Douala, au Cameroun.

Durant quatre jours, Douala vibrera aux rythmes de concerts, de performances de danse, de défilés de mode et d'expositions artistiques des artistes qui viendront d'Afrique centrale et d'ailleurs. Le festival rassemblera des talents locaux et internationaux pour un échange culturel fructueux.

Les artistes et groupes désireux sont appelés à fournir un dossier comprenant des éléments suivants : nom, nationalité, lieu de résidence ; brève présentation ; photos HD et trois liens vers des clips ou des performances live diffusés sur (YouTube et Facebook).

Pour les groupes, il s'agit de la présentation détaillée des membres ; brève présentation du groupe ; photos HD et trois liens vers des clips ou des performances live sur (YouTube et Facebook).

Les inscriptions se font en ligne sur le site web officiel du Domaf. Pour plus de détails veuillez contacter l'équipe à l'adresse suivante : contact@doualamusicartfestival.com. La date limite est fixée au 16 juin 2024.

Domaf reste un lieu d'expression pour les nouvelles générations, mêlant tradition et modernité. L'évènement est organisé par l'association Green Grass depuis 2010 et est devenu une plateforme continentale pour les cultures urbaines d'Afrique centrale. Le comité d'organisation met en avant les talents émergents en musique, danse, mode et arts visuels et propose un marché de rue urbain.