Congo-Brazzaville: Partenariat - Le CAHC et le Réseau des chambres des experts européens désormais liés

Le Club des amis handicapés du Congo (CAHC) et le Réseau des chambres des experts européens-Département de l'Afrique de l'Ouest ont signé, le 25 avril dernier, à Brazzaville un protocole d'accord de partenariat en vue de permettre au CAHC de réaliser les activités liées à son objet social, notamment l'amélioration des conditions de vie et l'assistance de jeunes vivant avec handicap.

L'accord a été signé par le président national du CAHC, Jean Claude Packa, et le représentant du Réseau des experts européens-Département de l'Afrique de l'Ouest, Reda Jaber. Ce partenariat engage le Réseau des experts européens à mener, au profit des jeunes vivant avec handicap, une certaine autonomie financière et certaines activités génératrices de revenus afin de lutter contre le chômage, la mendicité, la dépendance financière et le complexe d'infériorité.

En ce qui concerne l'objet du protocole d'accord, dans son article 2, le CAHC sollicite à son partenaire un apport multiforme pour le bon fonctionnement d'une partie de ses activités. Il s'engage à développer ses activités handi-vestimentaire, handi-immobilier, commerce général Import & Export, facilitateur en transactions douanières, micro-crédit et finances.

Le CAHC s'oblige à communiquer au partenaire toutes les conditions nécessaires sur le fonctionnement régulier de ses activités ; mettre en oeuvre effectivement son programme en faveur des personnes vivant avec handicap pour atteindre les objectifs ; soumettre les projets relatifs aux activités génératrices de revenus ; promouvoir les rencontres et les échanges d'expériences ; fournir un rapport administratif trimestriel afin de permettre une évaluation du niveau d'exécution du programme.

De son côté, le Réseau des chambres des experts européens-Département de l'Afrique de l'Ouest s'engage à accompagner le CAHC dans la mise en oeuvre de son programme d'activités en faveur des personnes vivant avec handicap afin d'atteindre ses objectifs ; à apporter un apport multiforme de toutes natures au club ; à créer et élargir le partenariat avec d'autres organisations nationales et étrangères dans les secteurs de la formation, l'éducation, le sport, la culture, les nouvelles technologies et la santé ; à promouvoir les rencontres et les échanges d'expérience entre les handicapés du Congo et de l'étranger. A noter que le présent protocole est établi pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et a pris effet à compter de sa date de signature par les deux parties.