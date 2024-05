Congo-Brazzaville: Jean-Luc Kitoko - 'Le sport doit devenir un levier économique pour le Congo'

interview

Le Franco-Congolais Jean-Luc Kitoko est chef d'entreprise, consultant technique et sportif, champion pluridisciplinaire en sport de combat, coach et formateur. Diplômé d'État, il est sélectionneur, entraîneur et coach de l'équipe de France de kick-boxing depuis 2009. Le 25 mai prochain, fort de son expérience en tant que sportif de haut niveau de plus de 35 ans, il donnera une conférence sur le thème " La place du sport dans le développement du Congo de demain ". Entretien.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Sous quelle étiquette organisez-vous la conférence du 25 mai prochain ?

Jean-Luc Kitoko (J-L.K.) : Nous sommes au moment où l'effervescence des Jeux Olympiques Paris-2024 commence à se faire sentir. Sans afficher aucune étiquette, hors des aires des jeux, je suis désireux de mettre toute mon expérience au service du Congo pour avoir un moment de réflexion, d'échange et de partage autour du sport. C'est une occasion de porter mon témoignage en mettant en lumière mon engagement indéfectible envers le sport et l'activité physique.

L.D.B. : Pourquoi associez-vous les Congolais de l'étranger ?

J-L.K : Certes, "Nul n'est prophète chez soi", dit-on. Après une longue période où j'ai effectué la promotion du sport sous toutes ses formes à l'étranger, j'estime qu'il est temps d'associer mes compatriotes. À leur égard, leur faire prendre conscience de la valorisation de la performance et l'épanouissement à travers l'esprit sportif. Il n'est pas question de vivre cette rencontre dans un cadre de l'entre soi. J'ai également sollicité la présence de certains amis compatriotes expérimentés dans leurs domaines respectifs et ayant cette même envie d'aider notre pays. J'aurai la participation, à la fois des Congolais ou Franco-Congolais vivant en France et de ceux vivant ailleurs.

L.D.B. : Quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre ?

J-L.K : J'attends de cette conférence qu'elle enrichisse la vision sur les bienfaits du sport et permettre qu'il devienne un levier économique. Admettons que, bien qu'il ne résolve pas tout, le sport n'est pas souvent envisagé dans les esprits pour être un développement de croissance pour le Congo.

À l'heure où se profile dans quelques jours l'événement mondial des Jeux Olympiques Paris-2024, les attentes sont de réussir à faire comprendre à nos compatriotes que le sport, à tout âge, ne relève pas uniquement du divertissement mais doit bien être considéré comme "un levier de croissance économique avec plusieurs thématiques, à savoir santé, jeunesse, handicap, législation et économie". Ensemble, avec les intervenants, autour de tables rondes passionnantes programmées le 25 mai prochain, j'ai hâte de relayer cette flamme sportive auprès de mes compatriotes à travers des échanges enrichissants.