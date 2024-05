Maroc: FICAK - Des élèves des établissements scolaires à la découverte du 7ème ART

Khouribga — Des élèves des établissements scolaires de la province de Khouribga ont bénéficié de prestations artistiques, visant à les rapprocher des spécificités du septième art, avec un accent particulier sur le cinéma africain, et ce dans le cadre de la 24ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK).

S'inscrivant dans le cadre de la section "Cinéma pour enfants", ces démonstrations artistiques, organisées à la Médiathèque OCP, ont ciblé environ 1.000 élèves relevant des établissements scolaires publics et privés.

Les élèves concernés ont été gratifiés, une heure durant, de spectacles et d'animations en arabe, en français, et en darija, ainsi que d'autres activités animées par l'acteur associatif, Hicham Sekkouma, et qui traitent, d'une manière satirique, des sujets d'une grande importance pour l'enfance.

M. Sekkouma a révélé que les enfants ont apprécié ce type de démonstrations artistiques et d'activités récréatives parallèles, qui les incitent à l'apprentissage et à l'étude, notant, dans une déclaration à la MAP, que la section "Cinéma pour enfants" du FICAK se veut une occasion idoine pour rappeler l'importance de l'image et ses multiples usages, notamment pour les jeunes.

Afin que le festival reste un espace incubateur de rencontres et de créations intellectuelles, culturelles et artistiques répondant à tous les goûts et ciblant toutes les catégories, la Fondation du Festival International du Film Africain de Khouribga (FFICAK) a mis en place une programmation diversifiée comprenant plusieurs activités, à même de répondre aux aspirations, et consolider l'esprit de développement et de continuité de cet événement international.

Ce grand festival du cinéma africain célèbre le septième art et la production cinématographique africaine. Il valorise également l'image du Royaume et met en valeur ses caractéristiques et capacités dans le domaine cinématographique, ainsi que son interaction avec le cinéma des pays africains.

Axée sur "un cinéma conscient de son temps", cette manifestation artistique vise à consolider les dimensions culturelles dans la politique de coopération Sud-Sud adoptée par le Maroc, en droit ligne des Hautes Directives Royales, ainsi qu'à récompenser les cinéphiles pour leur passion pour le "septième art" en projetant des films qui répondent à leurs goûts.