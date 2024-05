Madagascar: Concert - Deux jours incontournables à la Teinturerie

Le week-end sera bien rempli à la Teinturerie. Dès vendredi, Silo et Mafonja s'invitent sur cette scène incontournable de la capitale à partir de 20h. Un duo bien connu des mélomanes, plutôt pour l'évasion et des sons tirés d'un ailleurs cosmique.

Une combinaison qui dure maintenant depuis des dizaines d'années. Quand les deux artistes se retrouvent sur scène, le public ne cesse de redécouvrir des sonorités et des approches différentes de chaque concert. Le lendemain, ce sera au tout d'Hell's Rush de mettre le feu sur place à 15 h. L'occasion également de la promotion du nouvel album : « In the name of love ».

Un concert attendu par les inconditionnels et inconditionnelles du rock tananarivien. Le rock band est formé par des pionniers du hard rock et trash national. Comme Lalah Kazar et Karim, qui ont été des membres fondateurs du groupe Tselatra, aux côtés d'Eric, et Apostoly, qui était Apostoly Rock au départ.