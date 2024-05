Madagascar: Biodiversité - PlantNet, l'application qui permet d'identifier les plantes

Le projet participatif sur la biodiversité végétale continue de faire parler de lui.

« Rendre la botanique accessible à tous grâce aux technologies numériques et au partage de connaissance ». Une ambition que l'application PlantNet s'est donnée d'atteindre. L

ancé officiellement en 2009, ce projet est né d'une rencontre entre une chercheuse en sciences du numérique et un botaniste. L'idée était de permettre aux utilisateurs « de photographier une partie de la plante à identifier (feuille, fleur, fruit, etc.) avec leur smartphone ». L'outil rassemble actuellement « une communauté de près de 16 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 150 pays ».

Il conviendrait de noter que le projet est financé par Agropolis Fondation et réunit le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), l'INRAE (Institut National de Recherche Agronomique), l'IRD (Institut pour la Recherche et le Développement), l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique). Le réseau Tela Botanica fait également partie des acteurs principaux de la mise en oeuvre de ce projet.

Centré utilisateurs

Concrètement, PlantNet consiste à analyser une photo et à la comparer à sa vaste base de données qui recèle actuellement près de 2 millions d'images regroupées dans 37 499 espèces. L'application propose ainsi des résultats à travers lesquels les utilisateurs peuvent faire leur choix. La plateforme allie côté ludique et recherches en mobilisant des millions d'observations botaniques.

Le côté informationnel revêt une importance capitale dans la mesure où le projet enrichit les connaissances en matière de botanique. Ce qui pourrait renforcer la conservation de la biodiversité, surtout pour un pays comme Madagascar où les pertes sont énormes.