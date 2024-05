Madagascar: UTOP - 5 trophées pour les athlètes villageois issus de Fort Dauphin

Les athlètes issus des communautés hôtes de Rio Tinto QMM à Fort-Dauphin ont brillé lors de la compétition UTOP, qui s'est déroulée le weekend dernier, remportant 5 trophées.

Rakotovao Nantenaina Jean Baptiste de la commune rurale d'Andrakaraka a été l'un des vainqueurs de cette compétition en remportant la première place dans la catégorie sénior homme, 40 km à parcourir. Complètement novice en la matière mais habitué à la vie simple et costaud de la brousse, Nantenaina a surclassé les concurrents de sa catégorie dont des praticiens de longue date de l'Ultra Trail. De même, Soanambine Florette de Fort-Dauphin ville a brillé dans la catégorie senior femme en parcourant 70 km et en décrochant la première place, bien devant des habituées de la compétition. En tout cas, pour Florette et Nantenaina, la première participation fut la bonne.

Significatif

Trois autres compétiteurs ont également brillé, terminant à la troisième place. Vaha Solovavy Bernadette Valerinea a parcouru la plus longue distance de 130 km dans la catégorie femme.Chez les hommes, Rebiby Gertrun de Fort-Dauphin ville et Razafimandimby Tsivoahoma de Mandromondromotra ont respectivement couvert les distances de 35 km et de 22 km.

Sur 8 participants issus des communes autour de la mine de Rio Tinto QMM ainsi dont un employé de la compagnie minière, 5 compétiteurs ont brillé de mille feux. Ce succès est d'autant plus significatif que c'est la première fois que des athlètes issus de ces communautés rurales participent à cette compétition très prisée dans la capitale. Ils ont bénéficié de l'appui de Rio Tinto QMM, qui a contribué à leur permettre de s'entraîner et de se préparer de manière adéquate pour cette compétition d'ultra trail.