Maroc: La 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde présentée à Madrid

Madrid — L'esprit d'Al-Andalus a régné le jeudi 9 mai à Madrid lors de la cérémonie de présentation à Madrid de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde.

L'événement, organisé à la résidence du Royaume dans la capitale espagnole, a permis aux partenaires du Festival de s'enquérir d'une programmation qui promeut la diversité culturelle, la tolérance et le vivre-ensemble, indique un communiqué des organisateurs.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le Festival, qui se tiendra du 24 mai au 1er juin prochain sous le thème "La Quête de l'Esprit Al-Andalus", a choisi l'Espagne comme pays d'honneur. D'où la thématique qui mettra ainsi en avant la période de cohabitation pacifique des religions du Livre dans l'Andalousie du 8ème au 15ème siècle, considérée comme un Age d'or, et dont l'esprit perdure encore dans le Royaume et qui anime depuis 26 ans le Festival de Fès des musiques sacrées du monde.

La cérémonie a été marquée par la présence de Mme Carmen Calvo, Présidente du Conseil d'État espagnol, Mme Karima Benyaich, Ambassadrice du Royaume du Maroc à Madrid et M. Abderrafie Zouitene, Président de la Fondation Esprit de Fès, en plus de plusieurs personnalités du monde de la politique, de la culture, des médias et des arts, relève la même source.

L'événement a, en outre, connu la projection d'un film sur la programmation du Festival, en plus d'une prestation exceptionnelle de la chanteuse marocaine de Melhoun et de Gharnati, Sanae Marahati, accompagnée de l'orchestre andalous Al Qarawiyin.

S'exprimant à cette occasion, Mme Carmen Calvo, Présidente du Conseil d'État espagnol, a réitéré l'importance de ce type d'événements qui témoigne de l'héritage culturel commun entre le Maroc et l'Espagne, tout en se félicitant des valeurs que promeut le Festival de Fès. "Il est l'un des rendez-vous les plus importants de la musique que je connaisse, un espace de croisements de musiques marocaines et internationales de haute qualité. C'est un exemple pour le monde en matière de respect de différentes cultures et traditions. Je suis convaincue que l'édition de cette année va être très spéciale, très différente et extraordinairement intéressante", a déclaré Mme Carmen Calvo.

De son côté, l'Ambassadrice du Royaume du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, a indiqué que cette cérémonie constitue l'occasion de célébrer "l'esprit de renouveau qui caractérise actuellement les relations entre le Maroc et l'Espagne, permettant d'avancer ensemble vers un partenariat stratégique durable et la réalisation des objectifs communs".

Elle a, par ailleurs, précisé que l'objectif est d'inscrire ce partenariat stratégique dans la durée et de continuer à tisser des liens humains, culturels et économiques profonds entre les deux Royaumes, afin d'affronter l'avenir avec ambition et confiance et de construire une nouvelle dynamique porteuse de promesses, d'ambitions et d'actions concrètes.

"Nous nous réjouissons du choix de l'Espagne comme pays d'honneur pour cette 27ème édition. Dans un monde qui pâtit souvent des extrémismes, le Maroc et l'Espagne ont toujours agi pour diffuser des valeurs de tolérance et de partage. Cette édition mettra ainsi en exergue ces valeurs profondes et les liens historiques et d'amitié indéfectibles qui lient les deux Royaumes, notamment à travers une programmation qui prévoit des spectacles et fusions d'artistes des deux pays", a déclaré, pour sa part, M. Abderrafie Zouitene, Président de la Fondation Esprit de Fès.

La cérémonie de présentation de la 27ème du Festival de Fès des musiques sacrées du monde à Madrid a été un franc succès et a été applaudie par le parterre de personnalités venues nombreux à l'événement.

Dans la continuité de ce même esprit de partage et de consolidation des liens amicaux, une cérémonie sera organisée les prochains jours à Paris, au Sénat, où M. Abderrafie Zouitene, présentera aux sénateurs français et à des invités de marque la 27ème édition du Festival, tout en réaffirmant le rôle de la culture dans l'édification de ponts entre le Maroc et ses partenaires historiques et privilégiés.