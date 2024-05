Maroc: Guelmim - Célébration du 68ème anniversaire des FAR

Guelmim — Une cérémonie a été organisée, mardi, à la base aérienne de Guelmim, pour la célébration du 68ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Cette cérémonie, qui a été présidée par le Général de Division Ahmed Bousserbat, Commandant du secteur militaire de Oued Draâ, a été marquée par la lecture de l'ordre du jour adressé par SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, aux différentes composantes des FAR.

Dans cet ordre du jour, SM le Roi a indiqué qu'"en ce jour glorieux, nous célébrons le soixante-huitième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, et nos coeurs, aussi bien de Notre Auguste Personne que de l'ensemble des Marocains, sont remplis de sentiments de fierté à l'égard de toutes les composantes de notre vaillante Armée - terrestres, aériennes, navales et de la Gendarmerie Royale. C'est pour Nous, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, une occasion de vous renouveler Notre sympathie et satisfaction et vous exprimer Notre gratitude pour les sacrifices que vous consentez avec dévouement et négation de soi au service de l'intégrité territoriale et de la défense des frontières nationales".

"L'accomplissement des grandes missions qui vous sont confiées pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale, ainsi que vos efforts soutenus au service de votre pays dans les différents domaines militaires, sécuritaires, humanitaires, sociaux et éducatifs, outre votre ferme engagement, avec responsabilité et sérieux, font de vous un exemple à suivre en matière de fidélité et de générosité", a ajouté le Souverain.

%

SM le Roi a souligné que "le monde d'aujourd'hui connaît des tensions préoccupantes et des transformations accélérées et inédites, incarnées par la polarisation, la multiplicité des alliances et l'augmentation des probabilités de guerre dans différentes régions du globe. Cette conjoncture a imposé l'inéluctabilité de réviser les concepts de sécurité et de défense et d'adapter les programmes et les stratégies face à la recrudescence des menaces et des défis, afin d'accompagner cette situation et de s'y adapter".

"A cet effet, Notre Majesté veille constamment à développer les capacités des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l'élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités défensives en toutes circonstances", a affirmé le Souverain.

Au cours de cette cérémonie, un défilé militaire a été organisé auquel ont participé différents détachements des Forces Armées Royales de la Place d'armes de Guelmim.

A cette occasion, plusieurs officiers, officiers du rang et militaires du rang ont été décorés de Wissams qui leur ont été décernés par SM le Roi Mohammed VI.

Le 68ème anniversaire de la création des FAR constitue une occasion pour se remémorer les importantes réalisations et les grands sacrifices consentis par cette prestigieuse institution qui veille sur les intérêts suprêmes de la nation, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.