Maroc: La 1ère Brigade d'Infanterie Parachutiste commémore à Salé le 68ème anniversaire de la création des FAR

Salé — La première Brigade d'infanterie parachutiste a organisé, mardi à Salé, une cérémonie en commémoration du 68ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Lors de cette cérémonie, présidée par le Général de Brigade El Mehdi Youssef, Commandant en second de la 1ère Brigade d'infanterie parachutiste, lecture a été donnée de l'Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des FAR, aux officiers, officiers du rang et militaires du rang.

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a affirmé que "le monde d'aujourd'hui connaît des tensions préoccupantes et des transformations accélérées et inédites, incarnées par la polarisation, la multiplicité des alliances et l'augmentation des probabilités de guerre dans différentes régions du monde", soulignant que "cette conjoncture a imposé l'inéluctabilité de réviser les notions de sécurité et de défense et d'adapter les programmes et les stratégies face à la recrudescence des menaces et des défis, afin d'accompagner cette situation et de s'y adapter".

Sa Majesté le Roi a aussi indiqué qu'Il "veille constamment à développer les capacités des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l'élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités de défenses en toutes circonstances".

Le Souverain a, par ailleurs, salué la poursuite des FAR, avec fidélité et sacrifice, de l'accomplissement des missions qui leurs sont confiées, ajoutant: "A cet égard, Nous saisissons cette occasion pour saluer la glorieuse épopée écrite par les membres des Forces Armées Royales, aux côtés de ceux de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des autorités locales, ainsi que de leurs frères bénévoles, suite au séisme tragique qui a frappé les provinces d'Al Haouz et de Taroudant".

Sa Majesté le Roi a également salué le grand rôle joué par l'élément féminin militaire durant ces événements douloureux, en contribuant avec la même détermination, le même enthousiasme et le même sentiment d'appartenance à la Patrie, à l'encadrement des hôpitaux de campagne ainsi qu'aux activités sociales pour atténuer les effets de la tragédie auprès des femmes et des enfants.

A cette occasion, il a été procédé à la remise de Wissams royaux à des officiers, officiers du rang et militaires du rang.

La cérémonie a été, également, marquée par l'organisation d'un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements relevant de la première Brigade d'Infanterie Parachutiste.

Le 68è anniversaire de la création des Forces Armées Royales est une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la Patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-major général des FAR.