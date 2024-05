Maroc: Province de Chefchaouen - L'ONEE renforce et sécurise l'alimentation en eau potable du centre Bab Berred à partir de la nappe Bouhmed

Chefchaouen — L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a procédé, récemment, à la mise en service du projet de renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable du centre Bab Berred à partir de la nappe Bouhmed (province de Chefchaouen).

Cette mise en service, réalisée le 04 mars 2024, représente 48% d'un projet structurant, dont le coût global s'élève à 305 millions de dirhams (MDH), financé conjointement par l'ONEE (287 MDH), à travers un prêt de la Banque Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (18 MDH), qui concerne également la desserte en eau potable de 63 douars relevant des communes Bab Berred, Bni Salmane, Bni Saleh, Aounnan et Bni Rzine dans la province de Chefchaouen, bénéficiant ainsi à une population globale de plus de 44.000 habitants, indique un communiqué de l'ONEE.

Ce projet structurant, qui s'inscrit dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) et le Programme de développement des communes relevant du Cercle Jebha, comprend la réalisation de 310 km de conduite de diamètre 60 à 400 mm, la construction et l'équipement de 5 réservoirs d'une capacité totale de 2.300 m3 et de 9 stations de pompage avec bâches d'une capacité globale de 3.500 m3, ainsi que des bornes fontaines et des ouvrages annexes.

Il est à noter que les travaux du réseau de distribution d'eau potable, qui permettra de desservir les douars restants, ont atteint 85% avec une mise en service progressive prévue à partir de l'été 2024, précise la même source.

Ce projet d'envergure contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et au développement socio-économique et touristique de la région.