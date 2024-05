Ile Maurice: Le CP retire sa demande contre Avinash Bissessur et Doomila Moheeputh

Les débats sur les objections préliminaires concernant la motion du commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, contestant la liberté conditionnelle accordée, le 26 juin dernier, à l'avocat Me Akil Bissessur, à son frère Avinash et à la compagne de l'avocat, Doomila Moheeputh, ont pris une tournure différente lundi, devant les juges Iqbal Maghooa et Karuna Gunesh-Balaghee.

Lors de la séance, le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, a révélé que les enquêteurs n'avaient pas objecté à la décision de la cour d'accorder la liberté conditionnelle à Avinash Bissessur et Doomila Moheeputh le 26 juin 2023. En l'absence d'objection, a fait ressortir le juge Maghooa, il ne peut y avoir de contestation. Or, les avocats du CP, notamment Me Ravi Yerrigadoo et l'avouée Me Shamila Sonah-Ori, n'ont eu d'autre choix que de retirer leur motion contre les deux.

Ils ont cependant insisté sur la contestation contre l'avocat Akil Bissessur, faisant valoir que le représentant du CP, le surintendant de police Gangadin, avait fait part de l'objection du CP en cour de Mahébourg le 26 juin, aussitôt le ruling prononcé. Le juge Maghooa est allé plus loin pour faire remarquer qu'il s'agissait surtout d'une déclaration faite en cour et non d'une motion déposée en bonne et due forme. Les avocats du CP ont toutefois insisté sur leur demande et soumis leurs plaidoiries par écrit. Les juges ont mis en délibéré leur décision.

Dans le cadre de cette affaire, le CP Anil Kumar Dip demande l'annulation de la décision de la libération conditionnelle des frères Bissessur et de Doomila Moheeputh, émise par le tribunal de Grand-Port. Pour rappel, Akil Bissessur, Avinash Bissessur et Doomila Moheeputh avaient été appréhendés par la Special Striking Team , le 20 juin 2023, à la suite d'une opération de livraison contrôlée à leur domicile à Sodnac, Quatre-Bornes. La magistrate du tribunal de Grand-Port, ainsi que le DPP, sont également impliqués dans cette affaire en tant que défendeurs.

La défense des frères Bissessur et de Doomila Moheeputh est assurée par Meᣵ Antoine Domingue, Rama Valayden, Neelkanth Dulloo et Sanjeev Teeluckdharry ainsi que l'avouée Ayesha Jeewa. Me Sureka Angad, Principal State Attorney , représente la magistrate du tribunal de Grand- Port, tandis que le bureau du DPP est représenté par le DPP en personne, à savoir Me Rashid Ahmine.