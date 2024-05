AllAfrica célèbre les Leaders des médias lors des Prix d'Excellence à Nairobi

Nairobi, Kenya — Le 9 mai, AllAfrica a organisé la remise des Prix d'Excellence lors d'un Dîner de Gala à l'Hôtel Glee de Nairobi. « Il est important de reconnaître et de célébrer la l'excellence.

Cela est particulièrement vrai dans le secteur des médias où beaucoup sacrifient leur vie pour honorer les principes du Quatrième Pouvoir », a déclaré Amadou Mahtar Ba, co-fondateur et président-directeur général du groupe AllAfrica.

Il a également souligné le rôle crucial des médias dans la promotion du développement africain par la diffusion d'informations importantes qui servent à mieux informer le public, à encourager la réddition des comptes, et à faciliter le discours sociétal qui influence positivement la trajectoire du développement africain.

Les Prix d'Excellence AllAfrica 2024 ont été présentés dans 6 catégories. Les lauréats sont :

Prix Titan du Leadership :

Dr. Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement

Prix pour l'accomplissement de toute une vie (Lifetime Achievement Award) :

Igigayehou Sebhatu, Journaliste vétéran et fondateur de ZAMI FM, Ethiopie

Hassan Alaoui, Fondateur de Maroc Diplomatique au Maroc

Afif Ben Yedder, Journaliste et Fondateur de IC Publications de Tunisie

Chef Olusegun Osoba du Nigeria, Journaliste et ancien gouverneur de l'État d'Ogun au Nigeria

Dr. Sam Amuka, journaliste, chroniqueur et éditeur de Vanguard Newspapers au Nigeria

Purity Macharia, Vice-présidente de Royal Media Services au Kenya

Dr. Tami Hultman, Co-fondateur, AllAfrica Global Media

Reed Kramer, Co-fondateur, AllAfrica Global Media

Marie Roger Biloa, PDG de Africa International Media Group, MRB Productions & MRB Networks.com

Gwen Lister, Journaliste primée, auteur, éditrice et militante anti-apartheid en Namibie

Patrick Quarcoo, Fondateur et PDG de Radio Africa Group au Kenya

Prix de la Banque africaine d'import-export :

Boason Omofaye de THISDAY, Nigeria

Prix AllAfrica et ONE Campaign Newsroom Innovation Youth Challenge :

Dixon Yiadom (Vainqueur), Présentateur radio, Liberia

Nelago Johannes (1er finaliste), Directrice nationale - Fédération des étudiants en droit africains, Namibie

Ayomide Agbaje (2ème finaliste), Co-fondateur de TechGyant, Nigeria

Prix de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités :

Emmanuel Dogbevi, Rédacteur en chef, Ghana Business News et Directeur exécutif de NewsBridge Africa, Ghana

Prix du jeune journaliste Wangarĩ Maathai :

Hope Nabalayo (Vainqueur), Journaliste et productrice TV à UNC TV (Chaîne de l'Université de Nairobi) Kenya

Zachary Nyakweba (1er finaliste), Journaliste à Nation Media Group, Kenya

Kairu Karega (2ème finaliste), Journaliste multimédia à UNC TV et Radio, Kenya

La soirée a été un grand succès avec des leaders des médias venus de 48 pays africains pour célébrer des contributions remarquables.

L'ambiance de la soirée a été capturée par les paroles de sagesse de la Lauréate Marie Roger Biloa, dans son discours de remerciement :

Quand vous partagez quelque chose de tangible, vous le divisez, mais quand vous partagez quelque chose d'intangible, vous le multipliez.

À propos d'AllAfrica :

AllAfrica est une voix de, par et pour l'Afrique - agrégeant, produisant et distribuant des nouvelles et des informations en anglais et en français à partir de plus de 130 organisations de presse africaines et de nos propres reporters à un public africain et mondial. AllAfrica exploite la plus grande plateforme en ligne dédiée uniquement aux nouvelles et informations liées à l'Afrique et est le seul site d'information ayant une portée véritablement panafricaine. AllAfrica est la plateforme numérique de référence pour les 'influents' africains. La plateforme multi-canal d'AllAfrica est la seule source d'informations indépendante et complète sur l'Afrique, bénéficiant d'une portée et d'une réputation inégalées.