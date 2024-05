Tunisie: Centre de Promotion des Exportations - Une quinzaine d'entreprises tunisiennes à la conquête du Sénégal

Le Sénégal se positionne comme le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique subsaharienne, réalisant un volume d'exportation de 267 millions de dinars tunisiens en 2023, soit un taux de 17% dans cette région, enregistrant une hausse de 42% par rapport à l'année précédente.

Une quinzaine d'entreprises tunisiennes opérant dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'agroalimentaire, le BTP et les matériaux de construction, le secteur médical et pharmaceutique, les cahiers et articles de papeterie scolaire, ainsi que les services, participent, actuellement, à une mission d'affaires qui se tient du 13 au 15 mai 2024 à Dakar (Sénégal).

Organisé par le Centre de promotion des exportations (Cepex) en collaboration avec l'ambassade de Tunisie à Dakar, cet événement est une occasion pour les chefs d'entreprise tunisiens d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires et nouer des partenariats stratégiques avec leurs homologues sénégalais.

Un forum économique tuniso-sénégalais a été organisé le 13 mai 2024, à l'occasion de cette mission, en présence de plus de trois cents opérateurs économiques sénégalais, selon un communiqué publié par le Cepex. Le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine, a présenté certaines caractéristiques des entreprises tunisiennes, ainsi qu'un bilan des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal.

D'autres éléments portant sur le climat des affaires au Sénégal et les mécanismes et facilitations d'investissement dans le pays ont été présentés par les représentants officiels du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, ainsi que de l'Agence sénégalaise de la promotion des investissements et des grands travaux (Apix).

En marge de ce Forum, un accord de partenariat a été signé entre le groupement d'intérêt économique tunisien «We Value» et l'Ecole d'art oratoire et leadership (Eaol).