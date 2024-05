Afrique: Ligue des champions - L'EST entame sa préparation pour la finale devant Al Ahly ( ce Samedi à Radès-20h00) - Tougai prêt pour le « big match » !

Ménagé dimanche, le défenseur Mohamed Amine Tougai a repris le chemin des entraînements hier. Il est annoncé opérationnel pour la finale aller, samedi contre Al Ahly.

Après avoir bénéficié d'un jour de repos, les "Sang et Or" ont repris, hier, le chemin des entraînements, entamant ainsi la préparation pour la finale aller de la Champions League contre Al Ahly. Une finale qui, rappelons-le, aura lieu samedi à partir de 20h00 au Stade de Radès.

En prévision de cette rencontre, Miguel Cardoso récupère un joueur cadre dont l'absence, dimanche dernier face à l'Etoile du Sahel, s'est fait ressentir. Il s'agit du défenseur central Mohamed Amine Tougai qui était présent, hier, à la reprise des entraînements.

Au grand complet

Avec le retour de Tougai, le coach "sang et or" dispose, en prévision de la finale aller face à Al Ahly, d'un effectif au grand complet. Le défenseur algérien était, en effet, le seul joueur cadre qui a manqué à l'appel dimanche face à l'Etoile. Un match lors duquel Houssem Tka, Ghailane Chaâlali et Mohamed Amine Ben Hmida en particulier, ont rassuré à l'occasion de la dernière sortie avant la finale de la Champions League.

Par contre, le seul joueur opérationnel, mais dont le rendement constitue une énigme, est l'avant-centre Mohamed Ali Ben Hammouda. Contre l'OC Kerkennah en match de Coupe, Ben Hammouda a eu (en l'absence de Rodrigues qui ne pouvait pas jouer à cause des règlements) l'opportunité de briller d'autant qu'il a joué contre un club divisionnaire. Sauf que Ben Hammouda était incapable de créer le moindre danger. Et ce n'est pas un hasard s'il n'a pas fait son entrée en cours de jeu, comme c'est la coutume, contre l'ESS.

Toutefois, la méforme de Ben Hammouda ne devrait pas poser problème pour le coach "sang et or" qui peut toujours compter sur Rodrigo Rodrigues et le revenant Houssem Ghacha pour déverrouiller la défense cairote, sans oublier Oussema Bouguerra, ou encore Yan Sasse et Ghailane Chaâlali qui apportent des solutions avec des passes décisives, pour aller finir le travail eux-mêmes.

A l'entrejeu, Zakaria El Ayeb et Onuche Ogbelu, sont autant de solutions de rechange pour apporter de la fraîcheur physique en cours de jeu, et ce, dans la perspective d'atténuer les ardeurs des attaquants cairotes. Des solutions de rechange qui ont, d'ailleurs, été utilisées dimanche dernier face à l'ESS et qui se sont montrées efficaces.

Mise en vente de 9.050 billets

Demain, 9.050 billets seront mis en vente, comme d'habitude aux guichets du stade d'El Menzah. Le reste des billets sera réparti entre les abonnées de l'Espérance et les supporters d'Al Ahly.

Cela dit, il y a une intention de permettre aux supporters d'Al Ahly d'accéder gratuitement au stade de Radès, samedi, sous présentation du passeport égyptien. En contrepartie, la direction d'Al Ahly devra appliquer le principe de réciprocité, en permettant aux supporters "sang et or" d'accéder gratuitement au Stade international du Caire le 25 mai pour la finale retour, sous présentation du passeport tunisien.