Cameroun: L'album Bewa'a de Cécile Eke est sorti

La chanteuse qui touche l'âme vient de produire son nouvel album de 11 titres intitulé « Bewa'a » qui est un savant mélange de vertus pour une société en proie à des multiples problèmes.

Cécile Eke n'est pas qu'une chanteuse. Bien plus, c'est une porteuse de vertus qui guérissent les âmes. De pauvres âmes meurtries par de multiples difficultés de la vie. Au-delà de la chanteuse qui touche l'âme à travers sa voix, Cécile Eke est une voie à suivre au travers des mots qu'elle emploie pour soigner les maux de la société : ce qui est le fil d'Ariane de sa démarche artistique.

Le chef-d'oeuvre abouti, « Bewa'a », est un manifeste. Chacun des 11 titres contenus dans cet opus donne la chair de poule à l'écoute. Bien qu'elle chante en langue Ewondo, ses mélodies inspirantes disent long et entraînent le mélomane dans son univers. Le titre « Bewa'a » qui porte l'album recommande aux gens d'être reconnaissants des faveurs que des vis-à-vis leur accordent. En le faisant, elle condamne l'ingratitude. C'est donc d'après l'artiste, une satire politique dans laquelle elle critique des aspirants de pouvoirs qui, une fois élus, créent la rupture avec la base qui les a plébiscités. Bien qu'il soit en français, le titre « Souvenir souvenir » chanté en ewondo, rappelle les chansons qui ont bercé son enfance, mais qu'elle a enrichies avec du Cécile Eke empreint à son sens développé des imaginaires. Dans « Duma », la diva met Dieu au centre de toutes les décisions et surtout du contrôle de nos vies. Duma demande aux humains de retourner toute leur gloire au Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

Aly Keita et le saxophoniste suisse, Jan Gallega

L'on peut écouter avec le même bonheur des titres tels que Tsalmintsa, Sen Ekanga, Bongo, Kpa Mengonda, Ndo'eh, Ma so a bekon, Wake up Cameroun. Bewa'a c'est avant tout un travail de collaboration et de co -création avec plusieurs artistes et dont chacun en a apporté de son style et de sa personnalité. De ce pas, Cécile rend hommage à deux monstres sacrés : le balafoniste ivoirien Aly Keita et le saxophoniste suisse, Jan Gallega, qui ont illuminé l'album avec leur doigté et leur dextérité magiques.

La fiche technique présente des musiciens et les voix les plus talentueux de leur génération. Ces visages bien connus sont : Cécile Komo Yam, Armand Engoulou, Merry Wyllis, Laurent Penda aux choeurs ; Yannick Nnanga et Hervé Kuipo aux claviers ; Wilfried Etoundi, Marcien Oyono et Joseph Mbarga à la guitare ; Alain-Robert Ateba Mvondo, Papy basse et Patrick Tawembe à la basse ; Jan Gallela et Cayou au saxophone ; Aly Keita et Ulrich Essomba au balafon ; Petit Jean Abanda, Sam Edy et Florent Ndong à la batterie et aux percussions. L'album est réalisé dans l'antre du studio No name avec les arrangements de Joseph Ebode, Motbitom et de Yannick Nnanga.

Bewa'a est un médium didactique dans lequel, l'on s'abreuve aux sources des progressions harmoniques, au-dessus desquelles une voix se pose, tel un support de cours pour des étudiants de conservatoires. Rien de plus normal quand elle s'inspire des devanciers tels que Sally Nyolo, Anne Marie Ndzié, Angélique Kidjo, Lukua Kanza, Salif Keita entre autres, mais tout en gardant sa signature donc Cécile Eke.

Nkul Ongola

L'album Bewa'a est une offre musicale qui allie message vocal et instrumental pour ainsi plonger ceux qui vont le déguster dans un tourbillon d'émotions qui rappelle l'importance même d'une création et donc, d'une oeuvre d'art. L'image qui en résulte est celle d'une caméra qui fait le travelling dans notre société, et dont Cécile Eke traite et diffuse avec le plus grand soin. L'artiste informe qu'il sort demain sur toutes les plateformes de téléchargement numérique. Il ne lui reste qu'à réaliser le vidéogramme et peaufiner le spectacle qui tournera au Cameroun et dans le monde.

Cécile Eke a donné tout ce qu'elle avait de bien dans cet album. C'est assez étonnant dans la mesure où sa vie est partagée entre trois métiers qui sont tout aussi jaloux les uns des autres : la musique, le journalisme et son « métier de mère modèle ». La journaliste en service au desk culture à Nkul Ongola partage aussi son expérience de coache en développement personnel. Pour elle, il faut prioriser la pratique de ses métiers, avoir une bonne organisation et une hygiène de vie irréprochable.