Afrique de l'Est: Le Soudan du Sud et l'Éthiopie forgent des liens économiques plus solides.

Addis Abeba — Le vice-président du Soudan du Sud et président du cluster infrastructure, le général Taban Deng Gai, a présidé le séminaire d'affaires et d'investissement éthio-sud-soudanais, soulignant les relations profondément enracinées entre les deux pays.

Dans son discours d'ouverture, le général Taban Deng a déclaré que les relations entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie remontent à des temps anciens, l'Éthiopie étant un soutien indéfectible de la République du Soudan du Sud.

"La République fédérale démocratique d'Éthiopie a toujours apporté un soutien indéfectible à la République du Soudan du Sud et nous sommes véritablement reconnaissants pour cette amitié de longue date", a noté le vice-président.

Le vice-président a ensuite souligné les vastes opportunités et l'immense potentiel que les deux nations soeurs ont à offrir.

Il a décrit plusieurs domaines d'investissement clés qui présentent des opportunités lucratives pour les investisseurs, notamment le raffinage du pétrole et du gaz, l'énergie et l'électricité, citant le potentiel d'approvisionnement du Soudan du Sud en électricité à partir du barrage éthiopien de la Renaissance.

Les routes et les ponts ainsi que les télécommunications, y compris les réseaux de fibre optique, le transport aérien, le tourisme et l'hôtellerie, l'agriculture et les infrastructures ferroviaires sont des domaines potentiels dans lesquels les deux pays peuvent coopérer.

Selon lui, cet atelier favorisera une collaboration plus approfondie, renforcera les liens économiques et libérera l'immense potentiel qui existe entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie.

L'atelier sur les affaires et l'investissement entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie devrait attirer les principaux investisseurs et chefs d'entreprise des deux pays, ouvrant la voie à une augmentation du commerce, des investissements et de la coopération économique entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie, selon le bureau du vice-président sud-soudanais.