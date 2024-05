Ile Maurice: Il agresse sa fille de quatre ans et son épouse à coups de couteau

Un homme de 34 ans a été arrêté pour l'agression de sa femme et sa fille le dimanche 13 mai par la Criminal Investigation Division de Brisée-Verdière. Hospitalisé, il a été placé sous surveillance policière.

Cet habitant de Belvédère a agressé sa fille de quatre ans et son épouse à coups de couteau. La police a appris que le trentenaire, qui travaille dans l'aluminium, se comportait bizarrement depuis quelques jours à la suite de problèmes financiers. Dans la nuit du 12 mai, le suspect au- rait saisi un couteau pour agresser son épouse et sa fille. Des proches sont intervenus pour leur porter secours. Mère et fille ont été conduites à l'hôpital Dr Bruno Cheong, à Flacq, pour des soins.

L'épouse de l'agresseur, qui a porté plainte au poste de police de Lallmatie, a relaté que le dimanche 12 mai, son mari agissait de manière anormale en rai- son de problèmes financiers. Plus tard, à 3 heures, elle explique qu'elle se trouvait dans sa chambre où sa fille dormait lorsque son mari est arrivé avec un couteau de cuisine dans la main droite. Pour une raison inconnue, il a poignardé sa femme à la main gauche et sa fille dans le dos, les blessant toutes les deux. La femme a rapidement quitté la chambre avec sa fille pour se réfugier dans une autre pièce. Ensuite, elle s'est dirigée vers la cuisine. Son mari est arrivé et s'est ensuite poignardé lui-même au ventre.

À un moment, il a pris un autre couteau dans un placard et a poignardé sa femme à la tête. La belle-soeur de l'épouse, une retraitée de 68 ans, est alors intervenue. Pendant la lutte, elle a été blessée à la tête et au cou. D'autres membres de la famille ont emmené la mère, la fille, le mari et la belle-soeur à l'hôpital Dr Bruno Cheong.

Après traitement, ils ont tous été admis et leur état de santé est stable. La sexagénaire est sortie de l'hôpital avec des médicaments. Selon nos recoupements, il y avait beaucoup de disputes au sein de la famille, mais il est peu probable que le suspect ait des soucis d'argent.