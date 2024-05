Maroc: Patrimoine marocain - Présentation au SIEL de la série de livres illustrés 'Les balades de Noor'

Rabat — La série de livres illustrés "Les balades de Noor" a été présentée lors d'une rencontre, tenue mercredi à Rabat, dans le cadre du 29è Salon international de l'édition et du livre (SIEL).

Réalisée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en partenariat avec la Fondation BMCE Bank pour l'éducation et l'environnement et collaboration avec la maison d'édition "Langages du Sud", cette publication a pour vocation d'initier et de sensibiliser les enfants quant à l'importance du patrimoine marocain.

Elle vise également à accompagner la jeunesse marocaine dans la découverte des divers sites du Royaume inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, tout en mettant en valeur les différents aspects et richesses du patrimoine matériel et immatériel du Maroc.

Publié en langues arabe, amazighe et française, le premier titre de la série, intitulé "Voyage au Ksar d'Aït-Ben-Haddou", est consacré à ce site emblématique du patrimoine mondial situé au coeur du Maroc et qui a été inscrit sur la liste de l'UNESCO en 1987.

Dans ce premier livre, Noor, enfant intrépide et curieuse accompagnée de son petit oiseau magique, nous invitent à explorer le Ksar d'Aït-Ben-Haddou. À travers les ruelles de terre rouge et les remparts historiques, ils rencontrent Hamma, un jeune garçon du village, qui leur révèle les légendes anciennes et les coutumes vivantes de son peuple.

%

S'exprimant à cette occasion, le directeur du Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb au Maroc, Eric Falt, a souligné que "cette nouvelle collection, pensée pour les jeunes lecteurs du Maroc et d'ailleurs, est une invitation à découvrir et à célébrer la richesse du Maroc à travers ses sites classés Patrimoine mondial de l'UNESCO".

"Avec ce premier titre, nous espérons qu'ils auront l'opportunité de découvrir l'histoire et la richesse culturelle de Ksar d'Aït-Ben- Haddou, tout en développant leur amour pour la lecture et leur attachement au patrimoine", a-t-il ajouté, faisant part de la volonté de l'organisation onusienne de pouvoir couvrir, d'ici la fin de l'année 2025, l'ensemble des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Maroc.

Pour sa part, la présidente de la fondation BMCE Bank pour l'éducation et l'environnement, Leila Mezian Benjelloun, a souligné qu'au-delà de cette co-édition d'ouvrages destinés aux enfants et qui met en valeur le patrimoine architectural et culturel du Maroc, l'entame de ce partenariat représente tout un symbole.

"En fait, ce partenariat reflète un partage de valeurs entre une Fondation reconnue d'utilité publique, qui oeuvre depuis près de 25 ans à la promotion d'une éducation scolaire de qualité dans le monde rural au Maroc et en Afrique et l'UNESCO, l'organisation culturelle par excellence qui rassemble 194 pays membres à travers le monde", a-t-elle affirmé, dans une allocution lue en son nom par l'Administrateur Directeur-Général du groupe Bank of Africa (BOA), Brahim Benjelloun-Touimi.

Mme Mezian Benjelloun a, par ailleurs, fait savoir qu'en plus de ce premier ouvrage réalisé en coédition sur l'un des joyaux du patrimoine architectural traditionnel du Maroc qui appartient également au patrimoine de l'humanité, d'autres ouvrages du même genre suivront, notamment sur la Médina de Fès, inscrite sur le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, ainsi que sur la Médina de Rabat, inscrite depuis 2012 sur cette même liste.

"Ces ouvrages, qui sont élaborés sous un format hybride, seront bientôt mis à la disposition des enfants et des enseignants des écoles de la Fondation BMCE Bank pour l'éducation et l'environnement et nous espérons qu'après les diligences nécessaires, ils seront à la disposition des écoles publiques du Royaume", a-t-elle renchérit.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 29ème édition du SIEL connait la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d'honneur l'UNESCO.