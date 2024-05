Afrique: Qualifications mondial - Les deux matchs des Barea prévus en Afrique du Sud

Après l'annonce officielle de la non-homologation du stade des Barea, Madagascar pourrait vraisemblablement jouer ses matchs contre les Comores et le Mali en Afrique du Sud au début du mois de juin.

Les fans des Barea seront privés de leurs deux prochains matchs à domicile début juin. Madagascar devait initialement accueillir les rencontres contre les Comores le 7 juin et contre le Mali le 11, mais en vain. Il est envisagé que ces matchs se jouent en Afrique du Sud. Ces rencontres sont cruciales pour la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La fédération a dû informer la Confédération Africaine de Football sur le choix d'un stade alternatif avant minuit hier.

Les négociations se sont poursuivies au-delà de cette heure et la fédération n'a toujours pas reçu de confirmation officielle. Pourtant, le stade Loftus Versfeld à Pretoria, d'une capacité de quarante-cinq mille places, avec une pelouse naturelle, circulait déjà sur les réseaux sociaux. La fédération n'a finalisé l'accord avec le pays et la fédération hôtes du stade alternatif qu' hier, même si la lettre de la Caf, signée par son Directeur des tournois et événements, Samson Adamu, annonçant la non-homologation du stade des Barea, a été envoyée le dimanche 12 mai.

Après la dernière inspection du 6 mai, le rapport indiquait toujours que le stade ne répondait pas aux exigences minimales fixées par la Caf pour accueillir des matchs internationaux d'une telle importance. La Caf avait déjà informé Madagascar et lui avait accordé un délai jusqu'au 11 avril pour communiquer le nom d'un stade alternatif. Trois fédérations ont été contactées, dont l'Afrique du Sud, Maurice et le Maroc. «L'Afrique du Sud est le meilleur choix. Les expatriés pourraient s'y rendre avec un vol direct, tout comme les locaux. De plus, le climat et l'altitude nous conviennent également», a déclaré une source au sein de la fédération.

Programme de préparation

Outre l'annonce tardive du stade, le programme de préparation reste également en attente. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et son adjoint, Gilles Hugon, ont été reçus par l'équipe de la fédération il y a une semaine à Isoraka. «Ils ont proposé un planning avant l'annonce de la non-homologation du stade... Le rassemblement était prévu pour commencer le 28 mai... Maintenant, tout peut changer en fonction de plusieurs paramètres. Le regroupement pour l'acclimatation devrait se tenir dans le pays où se dérouleront les matchs», a déclaré le directeur technique national, Rado Rasoanaivo, en mission à Sambava, au téléphone.

À trois semaines des matchs, le sélectionneur a certainement déjà établi la pré-liste, car les convocations des joueurs, en particulier des expatriés, devraient être envoyées deux semaines avant leur libération. «Je n'ai pas encore reçu la liste. Et nous ne la dévoilerons pas encore pour éviter les critiques sur les réseaux sociaux, qui perturbent souvent les joueurs et les techniciens», a souligné le DTN. Interrogé par téléphone sur le nombre de présélectionnés, d'expatriés, de joueurs retenus après le tournoi amical de mars et de nouvelles recrues, l'entraîneur Roro a préféré ne pas commenter pour le moment.

Crédité de 3 points, Madagascar occupe la troisième place après les deux premières journées de novembre, derrière les Comores (6 points) et le Mali (4 points). Les Barea ont perdu leur premier match contre le Ghana (0-1) avant de remporter une victoire 3-0 contre le Tchad.