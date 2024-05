Madagascar: Film documentaire - Les derniers Mikea témoignent

Les 18 et 22 mai, l'Institut Français de Madagascar à Analakely accueillera la projection du film documentaire de Jean-Claude Vinson, mettant en lumière le quotidien de la communauté Mikea.

Focus sur le peuple Mikea. Dans le cadre de la promotion et de la préservation de la culture de la communauté Mikea dans la partie Sud-ouest de Madagascar, l'Institut Français de Madagascar à Analakely ouvre ses portes pour une expérience unique. Le samedi 18 mai à 14 heures et le mercredi 22 mai à 16 heures 15, l'IFM accueillera la projection spéciale du film documentaire sur les Mikea, une communauté autochtone menacée de disparition, réalisé par Jean-Claude Vinson, intitulé "Les Derniers des Mikea". Ce film révèle le combat d'une population malgache pour préserver son identité face aux défis modernes.

Les Mikea, l'une des seules populations au monde à vivre sans eau courante, s'efforcent de survivre dans une forêt où la chasse et la cueillette sont leur mode de vie traditionnel. Mais leur habitat naturel est menacé par la déforestation due aux pratiques agricoles voisines, laissant les Mikea au bord de l'extinction. "Ce film raconte comment une population de Madagascar avec une culture riche risque de disparaître à tout jamais", explique Jean-Claude Vinson, le réalisateur et défenseur de la communauté Mikea. "Dans ce film, les derniers Mikea témoignent de leur lutte pour survivre".

%

Découvrir les Mikea

Cette projection vise à sensibiliser le public à la richesse de la culture ancestrale des Mikea et aux défis auxquels ils sont confrontés. Depuis plus de trente ans, Jean-Claude Vinson se bat pour la reconnaissance de ce peuple Mikea, et il sera présent lors des deux projections pour répondre aux questions des invités. "L'incursion de l'agriculture commerciale et l'exploitation forestière illégale dans la région exacerbent les problèmes des Mikea.

Malgré ces défis, nous continuons de préserver notre culture et nos traditions en vivant à travers la chasse et la cueillette, sans porter de vêtements comme le font les personnes civilisées", explique Tsivahora, un Mikea. En parallèle, une exposition sur le peuple Mikea se déroule actuellement à l'IFM, à travers l'objectif de Thierry Cron. Des conférences et débats animés par des experts offriront un regard approfondi sur le quotidien, les traditions et les enjeux environnementaux des Mikea. Ainsi, l'événement Focus sur le peuple Mikea est une occasion unique de découvrir l'histoire des Mikea et de soutenir leur cause.