Madagascar: Rebranding - Orange change de signature

Une nouvelle signature. Pour d'autres ambitions. « Orange eo anilanao, Orange est là ». C'est la nouvelle promesse de marque que vient de dévoiler Orange Madagascar hier à son siège à la Tour Redland d'Ankorondrano. « Une signature qui témoigne de la politique d'engagement déployée depuis plus de 20 ans par Orange Madagascar aux côtés des Malagasy à chaque étape de leur vie et en toutes circonstances », soutiennent ses promoteurs.

Frédéric Debord, directeur général d'Orange Madagascar, a dévoilé la nouvelle signature d'Orange Madagascar à l'occasion d'une cérémonie, qui a été honorée par la présence de Christel Heydemann, directrice générale du Groupe Orange, et Jérôme Hénique, directeur exécutif, CEO d'Orange Afrique et Moyen-Orient.

« La signature « Orange eo anilanao » se veut simple, conviviale et en parfaite adéquation avec le quotidien de ses clients. Elle reflète l'identité de la marque Orange et incarne une démarche audacieuse et volontariste pour être toujours plus proche des Malagasy. « Orange eo anilanao » exprime l'engagement des femmes et des hommes d'Orange, un capital inestimable qui permet à Orange Madagascar de s'imposer comme le véritable opérateur de confiance », soulignent les explications y afférentes.

« Nous sommes fiers de révéler cette nouvelle plateforme de marque qui confirme notre engagement auprès des Malagasy. Plus qu'une simple signature, « Orange eo anilanao » incarne notre mission fédératrice autour de valeurs communes de partage, de solidarité et de générosité. Elle mobilise l'ensemble de nos équipes et rappelle également l'importance que nous accordons à l'excellence de nos réseaux, à l'intensification de nos investissements en infrastructures et à nos engagements RSE », a déclaré Frédéric Debord.

La nouvelle signature de marque repose sur des piliers qui font la force d'Orange Madagascar, notamment un réseau performant, une expérience client de qualité, des produits et services aussi généreux que performants, ou encore un capital humain expert et engagé.

« Cette signature exprime avec force l'engagement d'Orange Madagascar à être un acteur de confiance, présent pour ses clients. À travers « Orange eo anilanao », Orange Madagascar se mobilise pour rester aussi proche qu'accessible pour ses clients, particuliers comme entreprises, tout en continuant à se dépasser pour le développement de Madagascar », promettent ses dirigeants.

« Dans toutes les régions de la Grande île, les solutions d'Orange Madagascar sont là pour accompagner la réalisation des projets du Madagascar de demain, mais aussi et surtout pour faciliter le quotidien des Malagasy, les aider à partager leurs moments de vie, en toutes circonstances, car Orange eo anilanao », ont-ils conclu dans une touche pleine d'humanisme.