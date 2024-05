Madagascar: Ambatovy - Soutien aux jeunes entrepreneurs

Pas à pas, les entrepreneurs accompagnés par Ambatovy dans les régions Alaotra-Mangoro et Atsinanana font leurs premiers pas dans le marketing de qualité, ainsi que dans le domaine formel de l'entrepreneuriat.

Environ cinquante jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'un soutien approfondi de la part de la multinationale et de ses partenaires. À la fin des huit mois d'incubation, la majorité a déjà pu tirer parti de cette expérience. «Neuf entreprises ont été officiellement enregistrées et ont reçu leur numéro d'identification fiscale ainsi que leur carte statistique (NIF/STAT)», annonce Ambatovy. Ce bilan est jugé encourageant par l'entreprise, bien qu'il ne représente qu'une étape intermédiaire.

Bien que, après six mois d'accompagnement, les jeunes entrepreneurs aient enregistré une augmentation significative de leur chiffre d'affaires et bénéficié d'une promotion de leurs produits, il leur reste encore du chemin à parcourir. Ils recevront un soutien continu pour perfectionner leurs compétences en marketing, en gestion d'entreprise et en culture entrepreneuriale, comme le précise Ambatovy dans un communiqué.

« L'ONG Saint-Gabriel et La Fabrique s'engagent à fournir un coaching et une formation personnalisée sur une période de deux ans, axés notamment sur la gestion d'entreprise, le marketing, le développement personnel et la culture entrepreneuriale », précisent ces deux institutions, partenaires de la société pour la mise en oeuvre de ce programme. Le soutien aux jeunes entrepreneurs locaux a déjà porté ses fruits, contribuant à la création de plus de cent vingts emplois temporaires dans ces régions. De plus, les bénéficiaires ont déjà eu l'opportunité de participer à une dizaine d'événements socio-économiques pour promouvoir leurs produits.