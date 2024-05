Afrique: Tennis de table - JO qualifications - Trois pongistes tentent leur chance à Kigali

Dernière tentative. Trois pongistes poursuivent leur aventure à Kigali au Rwanda. Trois expatriés en l'occurrence Antoine Razafinarivo, Fabio Rakotoarimanana et Hanitra Karen Raharimanana ont été éliminés en huitièmes de finale de la coupe d'Afrique lundi dans la capitale rwandaise. Ils vont encore y disputer le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris du jeudi au samedi.

«Chaque pays aura droit à deux qualifiés au maximum. L'Afrique aura comme quota huit qualifiés, hommes et dames. Les deux mieux classés aux points dont les champion(ne)s d'Afrique ont déjà validé leur ticket. Les quarts de finalistes joueront le tournoi de qualification et les champion(ne)s sont qualifié(e)s d'office. Les six autres disputeront par la suite le tournoi barrage à poule unique et les trois meilleurs seront qualifié(e)s», explique le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa.

À la coupe d'Afrique, le médaillé de bronze à la précédente édition, Antoine, a été écarté par l'Égyptien Youssef Abdel-Aziz (0-4) en huitièmes après sa victoire contre le Rwandais Didier Nzosaba, la victoire par forfait contre l'Éthiopien Hadsh Amanual et la défaite contre l'Ivoirien Oba Oba Kizito en phase éliminatoire. Le même Ivoirien a balayé Fabio 1 à 4 en huitièmes.

En phase de poule, le champion d'Afrique en double et champion d'Afrique de l'Est a battu le Ghanéen Emmanuel Colley puis le Rwandais Prince Gisubizo avant de céder devant le Tunisien Wassim Essid. Et la championne d'Afrique de l'Est, Karen Raharimanana, a été écartée par l'Égyptienne Mariam Alhodaby 0-4 après sa victoire par forfait contre l'Éthiopienne Mekuria Meron, suivie d'une défaite contre l'Ougandaise Judith Nangouzi .