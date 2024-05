Gabon: Le Président de la Transition reçoit le Directeur général du Bureau National d'Etudes Techniques et Développement (BNETD) - Côte d'Ivoire

Libreville, le 15 mai 2024

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé ce jour au palais Rénovation avec monsieur Kinapara Coulibaly, Directeur général du Bureau national d'Études Techniques et Développement (BNETD) -Côte d'Ivoire.

Dans le cadre de la coopération sud - sud qui unit le Gabon et la Côte d'Ivoire, et dans la continuité de la visite de travail et d'amitié effectuée par le Chef de l'État gabonais à Abidjan en avril dernier, l'audience du jour a été l'occasion pour les personnalités d'aborder les défis de développement économique et social qui mettront en relief les entreprises du Gabon et celles de la Côte d'ivoire.

A ce titre, le Directeur général de BNETD est venu soumettre au Chef de l'État son accompagnement et son expertise pour le développement des projets du Gabon.

Au cours des discussions, Monsieur Kinapara a également indiqué la disponibilité de l'entreprise ivoirienne à collaborer avec la compétence locale pour la réalisation d'études de suivi et de contrôle des projets de notre pays.

A noter que le Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD), a été créé dans le but de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et des pays africains dans lesquels il est présent. Dans ses missions, il veille entre autres, à optimiser l'utilisation des ressources de l'État et à garantir la pérennité des acquis.