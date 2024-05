Afrique: Le leadership féminin en Afrique au menu d'un débat, samedi

Dakar — La Fondation TrustAfrica, la maison d'édition Kumbati et la Fondation Heinrich-Böll organisent, samedi à l'Hôtel Terrou Bi à partir de 16h, un débat public sur le leadership féminin en Afrique, une rencontre au cours de laquelle, les initiateurs vont rendre hommage à des femmes dont "le leadership a été exemplaire à tout point de vue".

Cette célébration se tiendra en marge de la 37ème réunion du Conseil d'administration de la fondation TrustAfrica prévue du 15 au 18 mai au Sénégal, indique un communiqué transmis à l'APS.

Les organisateurs ont décidé de célébrer "quelques femmes dont le leadership a été exemplaire à tout point de vue, à tel point qu'on peut les considérer comme étant des géantes du mouvement pour la justice sociale, la démocratie et la dignité des femmes en Afrique et dans le monde".

Ils soulignent que la rencontre rendra "un vibrant hommage" aux personnalités féminines qui "se sont distinguées dans leurs combats pour l'unité de l'Afrique, le respect et la défense des droits humains et la dignité des femmes, et leurs efforts pour le développement de l'Afrique".

Les personnes qui seront célébrées sont Aicha Bah-Diallo, ancienne ministre de l'Education en Guinée, et ancienne présidente du Conseil d'Administration de TrustAfrica ; Sibongile Mkhabela, membre du Conseil d'Administration de TrustAfrica et actuellement Directrice Exécutive de la Fondation Barloworld Empowerment, et ancienne PDG du Fonds Nelson Mandela pour les Enfants et de la Fondation de l'Hôpital.

Il y a également Docteure Marema Touré, ancienne chef de l'unité des sciences sociales et humaines au bureau régional de l'UNESCO à Dakar, ancienne présidente du Conseil des femmes sénégalaises (COSEF), et actuelle Vice-Présidente du Comité scientifique du CODESRIA ; et maître Fatimata Mbaye, avocate et présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme (AMDH).