Congo-Brazzaville: Santé publique - Le diabète et ses secrets au centre d'une conférence-débat

Organisée par l'Association femmes de coeur (AFC) que préside Laetitia Gassaki, la conférence-débat placée sous le parrainage de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a été animée par les Drs Farel Elilié et Josaphat Depaget.

La conférence-débat dont le thème a été "La voix des sans-voix" a porté sur le diabète et ses secrets. Dans son mot de bienvenue, Leatitia Gassaki a plongé l'auditoire dans les profondeurs de son engagement, sur la raison d'être de l'AFC et sur les motivations qui l'ont guidée vers cette noble cause qui est la lutte contre le diabète.

Leatitia Gassaki a indiqué qu'elle a toujours été touchée par la souffrance des jeunes filles enceintes encore mineures, souvent victimes de jugement injuste, et du manque criant de sensibilisation au sein de la communauté au sujet du diabète aux conséquences dévastatrices. S'inspirant des paroles de l'ancien président américain, John Fitzgerald Kennedy, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous.

Demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays », elle s'est questionnée sur comment se rendre utile à son prochain qui est dans le besoin au Congo. En tant que femme et mère, elle a manifesté une grande envie de donner, de partager et de s'impliquer dans la vie sociale. D'où, la création de l'AFC, une association humanitaire à but non lucratif régie par la loi 1901, qui s'est fixée comme objectifs d'accompagner, de suivre les filles mères et de mener des actions liées à la sensibilisation aux dangers du diabète.

Depuis lors, elle organise des actions telles que la grande marche de santé, les éditions des grandes campagnes de sensibilisation, des conférences-débats pour informer, sensibiliser et prévenir la population. Elle échange avec d'autres associations à l'étranger en lien avec cette pathologie, elle se bat pour obtenir de l'État la prise en charge des soins et la gratuité de l'insuline. L'AFC compte créer la "Maison du patient" qui sera un lieu de rencontre et d'écoute. Cette maison sera un centre d'information qui abordera avec les malades les questions liées à la nutrition, l'obésité, l'activité physique et les risques cardio-vasculaires.

Près de 400 millions de personnes touchées par le diabète

Ouvrant la conférence-débat, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, marraine de l'activité, a indiqué que le thème choisi et qui concerne réellement un problème de santé publique a sa pertinence dans ce que les statistiques récentes montrent. Voilà pourquoi il est plus qu'opportun de porter la sensibilisation à cette pathologie pernicieuse et silencieuse à tous les niveaux. Au niveau mondial, a-t-elle dit, près de 400 millions de personnes sont touchées par le diabète. Heureusement, a-t-elle ajouté, les progrès de la médecine ont réussi à en faire une pathologie « supportable », « gérable » à travers les antidiabétiques oraux, le régime alimentaire, le sport et l'insulinothérapie.

« Je ne voudrais pas me substituer aux intervenants qui nous font l'honneur de leur présence et donc de leur participation à cette conférence-débat. Cependant, j'aimerais me situer dans la dynamique engagée par l'Association femmes de coeur pour déconstruire les représentations sociales tissées autour des cristallisations de ce que certains appellent, faute de mieux, les « maladies de la modernité ». L'explosion du diabète, aujourd'hui, s'accentue. Il y a donc urgence à informer, expliquer, accompagner... », a déclaré Bélinda Ayessa.

Après l'allocution d'ouverture sont intervenus les exposés du Dr Farel Elilié, médecin-spécialiste en diabétologie-endocrinologie, praticien au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, sur le thème affilié « Le diabète et ses secrets », et du Dr Josaphat Depaget, nutritionniste et promoteur de santé, président de l'ONG Depaget médical center, coach en nutrition des joueurs des Diables rouges football et des personnes qui souffrent de l'obésité, du diabète et de l'hypertension artérielle, sur le thème « L'assiette et le verre qui sauvent ».

Notons que l'AFC a lancé officiellement ses actions de grande envergure dans la lutte contre le diabète et l'encadrement des filles-mères le 15 juillet 2023. Ses principaux objectifs sont de porter assistance, d'éduquer et d'encadrer les filles-mères abandonnées à leur propre sort et surtout vivant dans des conditions d'extrême précarité. Cette association compte désormais neuf membres du bureau et vingt-neuf bénévoles.