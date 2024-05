Angola: Huíla déclare la fin de la peste porcine à Humpata

Lubango — Le Gouvernement de la province de Huila a déclaré mercredi la fin de l'épidémie de peste porcine africaine et par conséquent la levée de l'état d'urgence sanitaire qui avait été décrétée dans la municipalité de Humpata, il y a trois mois.

L'annonce a été faite par le directeur provincial de l'Agriculture, Pedro Conde, qui a précisé que la mesure a été prise après avoir testé, en laboratoire, les derniers résultats réalisés dans cette municipalité satellite de Lubango.

Pendant les 90 jours après la annonce de cette maladie animale dans la municipalité, la vente et le mouvement des porcs et de leurs dérivés ont été interdits dans cette région.

"Il n'y a aucun danger à consommer du porc et ses dérivés, car cela a été prouvé et le laboratoire a déterminé que la peste a disparue et qu'il n'y a aucun risque", a déclaré le directeur.

En février de cette année, cinq ans après le dernier cas, Humpata a enregistré la peste porcine africaine, détectée dans deux propriétés de cette municipalité, qui travaillent en l'élevage porcin.

Le premier fléau s'est produit en avril et mai 2019 et a tué plus de 1 200 animaux, la plupart appartenaient à des éleveurs ayant bénéficié d'un financement bancaire.

Au cours de la première quinzaine de février, 562 porcs sont morts dans une seule ferme et, dans une autre propriété, 92 porcs, en trois jours.

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie très contagieuse, due à un virus à ADN double brin appartenant à la famille des Asfarvidiridae.

Le virus de la peste porcine africaine (VPPA) peut se propager très rapidement dans la population porcine par contact direct ou indirect.