Angola: Le pays signale un cas de polio

Luanda — Un cas de poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (PVDVc2) a été signalé dans la province de Lunda-Norte, a annoncé aujourd'hui, à Luanda, le directeur du Bureau provincial de la Santé, Manuel Duarte Varela.

Il s'agit d'un enfant âgé d'un an et trois mois qui souffre de paralysie des membres inférieurs et est sous surveillance à domicile, a-t-il précisé.

Manuel Varela, qui intervenait au cours d'un "Café d'idées avec des journalistes", a indiqué que dans la province de Luanda a été signalé des cas de poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 2 (PVDVc2), d'où la nécessité de campagnes de prévention, dont la première phase est prévue du 17 au 19 mai.

Selon le directeur, l'Angola était considéré comme un pays à haut risque de contagion de la polio, par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP), en raison de la circulation du poliovirus dans les pays voisins, parmi lesquels la République démocratique du Congo (RDC).

Face à la situation, le Ministère de la Santé a mené des actions pour renforcer la surveillance de la paralysie infantile et la collecte des eaux usées dans des endroits préalablement sélectionnés, qui sont envoyées au Laboratoire international de référence sur la poliomyélite, situé en Afrique du Sud, où elles sont analysées et testées.

Selon le directeur, l'objectif est de vacciner 1,500 million d'enfants de moins de cinq ans avec le vaccin VPO2, à chaque cycle (R1 & R2).

La poliomyélite, également appelée paralysie spinale infantile ou plus familièrement polio, est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine causée par le poliovirus. L'infection, transmise par voie digestive, est le plus souvent asymptomatique ou s'exprime par des symptômes le plus souvent bénins et non spécifiques. La poliomyélite antérieure aigüe proprement dite est l'atteinte de la moelle spinale. Elle peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs et pouvant atteindre l'appareil respiratoire.