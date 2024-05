Afrique Australe: L'Angola et le Zimbabwe signent onze instruments juridiques

Luanda — L'Angola et le Zimbabwe ont signé mercredi, à Luanda, onze mémorandums d'entente dans divers domaines d'action, visant à renforcer la coopération bilatérale.

Les instruments ont été paraphés par le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, Frederick Shava, dans le cadre de la IIe session de la Commission de coopération bilatérale.

Il s'agit des accords liés aux domaines de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, de la justice, de l'extradition et de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Les parties ont également signé des accords dans les domaines du transfert des personnes condamnées à la privation de liberté, des consultations politiques, dans le secteur de la pêche et des ressources marines, de l'aquaculture et des produits de la pêche, des sports et des arts et de la coopération culturelle.

Dans le même contexte, une procédure verbale a également été paraphée entre les deux Gouvernements.

Les instruments juridiques visent à établir une coopération plus ambitieuse et fructueuse, ainsi qu'à accorder plus d'importance à la coopération existante entre les deux pays.

Selon le ministre des Affaires étrangères, Téte António, même si 32 ans se sont écoulés depuis la dernière commission mixte, ce n'est pas synonyme de manque de bonnes relations entre les parties, ni d'actions, puisque la coopération s'est poursuivie, « il fallait juste continuer à la structurer.

Selon le ministre, la réunion a servi à analyser tous les instruments juridiques et à créer des mécanismes pour un meilleur suivi des documents paraphés.

Il a également fait savoir qu'au cours de la réunion, il a été proposé d'élever la Commission de Coopération Bilatérale au rang de Commission Binationale, dont le projet d'Accord devrait être préparé par la partie angolaise avant le 30 novembre 2024.

La Commission Binationale , a renchéri Téte António, permettra de travailler non seulement au niveau ministériel, mais aussi au plus haut niveau, en tenant compte des relations entre les chefs d'État, qui, pour l'instant, se limitent aux réunions multilatérales, sommet de la SADC, de l'Union africaine et d'autres.

Au cours de la réunion, il a déclaré que les deux pays s'étaient engagés à continuer à travailler pour la signature de nouveaux accords dans d'autres secteurs.

A l'occasion, Téte António a invité les secteurs privés angolais et zimbabwéens à suivre les nouveaux accords, car ils jouent un rôle de premier plan dans les relations.

De son côté, le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Frederick Shava, a déclaré que le moment était opportun pour réactiver la coopération, qui, à certains égards, a besoin d'être stimulée.

Selon le diplomate zimbabwéen, les deux pays ont toujours entretenu des relations étroites, l'Angola ayant joué un rôle de premier plan dans la lutte pour la libération de son pays.

Il a rappelé qu'il y a toujours eu une coopération entre l'Angola et le Zimbabwe dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la technologie et de la science.