Angola: Le ministre Téte António souhaite une plus grande proximité socio-économique avec le Zimbabwe

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a déclaré mercredi, à Luanda, que les liens d'amitié et de solidarité entre l'Angola et le Zimbabwe doivent se traduire par des relations sociales, économiques, culturelles, techniques et autres, plus étroites.

Pour le diplomate angolais qui s'exprimait à l'ouverture de la IIème Session de la Commission de Coopération bilatérale Angola-Zimbabwe, les deux pays ont une riche trajectoire historique commune, principalement dans les domaines politique, diplomatique et militaire, qui a grandement contribué à l'indépendance de ce grand pays.

Il a cité les paroles du premier Président de l'Angola, Agostinho Neto, qui disait : « Au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud, continuera notre lutte », soulignant qu'elles reflétaient l'esprit révolutionnaire et la détermination d'éradiquer le régime de l'apartheid et l'autodétermination du peuple zimbabwéen.

L'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé le 15 octobre 1982 à Harare, ainsi que d'autres instruments connexes, marquent de manière indélébile le début officiel de ces relations, a-t-il déclaré.

Cependant, il a rappelé qu'il existe des possibilités considérables d'amélioration des relations économiques et des échanges commerciaux pour le bénéfice mutuel des parties, découlant du large éventail d'opportunités potentielles et existantes.

"Nous sommes conscients de l'excellente qualité du système d'éducation et de santé au Zimbabwe, qui a bénéficié à de nombreux professionnels et étudiants angolais au fil des années. Nous sommes également parfaitement conscients des avantages comparatifs qu'offre le Zimbabwe dans l'industrie du tourisme avec les célèbres cascades de Victoire", a-t-il souligné.

Téte António a également salué le secteur agricole zimbabwéen avec la production de tabac et de thé, ainsi que d'autres produits agricoles.

Après 32 ans, depuis la tenue de la dernière Commission de Coopération Bilatérale, le chef de la diplomatie angolaise s'est dit confiant qu'au cours de la présente session, plus d'une douzaine d'instruments juridiques seraient signés.

Toutefois, il a recommandé à cet effet la création d'un mécanisme de suivi permanent de la mise en oeuvre des instruments qui seront signés pour concrétiser rapidement les engagements assumés, qui devrait s'appuyer sur un travail de coordination mené par les ambassades respectives et les Chambres de Commerce et Industrie.

Cette IIe session de la Commission bilatérale Angola-Zimbabwe est une occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui caractérisent les bonnes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays et leurs peuples, dans l'esprit de solidarité et de fraternité africaine.

L'Angola et le Zimbabwe entretiennent des relations amicales et politico-diplomatiques depuis plus de quatre décennies.