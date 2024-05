Angola: Le ministère de la Culture organise un débat sur la prolifération des sectes religieuses au pays

Luanda — Le Ministère de la Culture, à travers l'Institut National des Affaires Religieuses (INAR), réalisera vendredi, à Luanda, le Forum "Le problème du phénomène religieux et ses implications pour le manque d'éthique et de valeurs en Angola".

Selon une note du ministère de la Culture, au cours du forum seront abordés des sujets liés à la relation complexe entre le phénomène religieux, l'éthique et les valeurs de la société angolaise, qui a une riche diversité religieuse.

Au cours de l'événement, des panels de discussion seront organisés sur les thèmes "Promotion des valeurs et de l'éthique dans l'exercice de la religion", "Relation entre l'État et les confessions religieuses dans la consolidation des valeurs et de l'éthique", "Intra et extra -conflits religieux et cohésion sociale", "Éthique et prospérité dans le discours religieux" et "Légalité et liberté religieuse en Angola"

Les panels comprendront la participation d'universitaires, de chefs religieux et de représentants du gouvernement, offrant ainsi un espace de dialogue et de réflexion critique sur la dynamique religieuse en Angola et ses implications éthiques et de valeurs.

Le forum sera un espace important pour promouvoir une compréhension plus profonde des intersections entre la religion, la culture, l'éthique et le droit, contribuant au renforcement de la cohésion sociale et du développement humain en Angola.