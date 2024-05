Sénégal: Oulampane - Partenaires et communautés satisfaits du programme 'Karoghen 4'

Les partenaires de "Karoghen 4 (PK4)" et des communautés ont décerné un satisfecit quant à la qualité et la performance des activités de ce programme d'un coût de plus d'un milliard huit cent cinquante millions de francs CFA, financé par la coopération espagnole, et lancé il y a plus d'un an dans la commune d'Oulampane.

Le PK4 vise à contribuer à l'autonomisation socioéconomique et sociopolitique et à la résilience écologique des femmes de la partie nord du département de Bignona.

Ce programme réalisé à 87% a été soumis à une évaluation au cours d'une rencontre organisée ce mardi, à Oulampane. Cette rencontre a mobilisé les autorités municipales, les communautés bénéficiaires et les responsables du programme Karoghen 4.

Il s'est agi pour les participants de disséquer les points forts et les points faibles des activités réalisées ou en cours de réalisation au niveau des zones bénéficiaires.

"Ce sont des activités très bien calibrées dès le départ. En ce moment, nous sommes très satisfaits du déroulement, car elles sont exécutées quasiment à 100%. Si l'on se réfère à la mise place des blocs maraîchers et autres activités connexes, nous avons atteint 87% des réalisations", a déclaré le coordonnateur du Programme Karoghen 4, Jean Cyrille Manga.

%

Pour les activités qui n'ont pas encore finalisées, Jean Cyrille Manga indique que cette situation est imputable aux derniers soubresauts politiques notés dans la région et ailleurs dans le pays.

"Mais, ces projets sont d'ailleurs en cours de réalisation", rassure-t-il.

Jean Cyrille Mange a rappelé que les 15 blocs ayant fait l'objet d'une planification en 2023 ont été réalisés.

"Et cette année, nous avons commencé un peu plus tôt pour être en pleine activité. Et ce qui reste comme projet au niveau des blocs restants, ce sont les kits solaires, car sur le plan de la réalisation des infrastructures on ne se plaint pas", a-t-il affirmé.

Le maire de la commune d'Oulampane, Sagar Coly, a rappelé que la commune d'Oulampane n'a "jamais reçu un financement de plus d'un milliard, sachant que le montant du projet est de 1 milliard 853 millions 075 mille 525 francs CFA. "C'est vraiment grand", a-t-il salué.

"Les impacts du PK4 sont aujourd'hui palpables au niveau de la commune. Si on se réfère au bien-être des populations, nous disposons à suffisance de légumes made in Oulampane que nous consommons sur place", se réjouit le maire d'Oulampane.