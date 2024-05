Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Mai 2024

Sénégal : Diplomatie - Le président Bassirou Diomaye Faye attendu au Nigeria et au Ghana

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigeria et au Ghana respectivement jeudi et vendredi, a -t-on appris de source officielle. « Le président de la République a informé le Conseil qu’il effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigéria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024 », rapporte le communiqué du conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi. Depuis sa prise de fonction, le 2 avril, le chef de l’État s’est rendu en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire. (Source : Aps)

Côte d’Ivoire : Africa CEO Forum 2024 à Kigali - Le Premier Ministre Robert Beugré Mambé pour partager l'expérience ivoirienne

Dans le cadre de l'Africa CEO Forum 2024, le Premier Ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, est à Kigali au Rwanda, du 16 au 17 mai 2024, pour partager l'expérience ivoirienne avec ses pairs, lors des différentes rencontres auxquelles il prendra part. Représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, au pays des mille collines, le Chef du Gouvernement ivoirien est accompagné de deux autres membres du Gouvernement. Il s'agit notamment de la ministre de l’Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, et du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba. Dans la capitale rwandaise, le Premier Ministre ivoirien présentera, en effet, les atouts qu'offre la Côte d’Ivoire pour le développement de son secteur privé. (Source : Cicg)

Bénin : Exportation du pétrole brut nigérien - Cotonou lève ponctuellement le blocus

Patrice Talon a reçu en audience ce mercredi 15 mai à Cotonou le directeur général de la société chinoise CNPC, accompagnés de quelques collaborateurs. La CNPC est en charge de la construction et de l’exploitation du pipeline d’export Bénin-Niger. À l’issue de l’audience, le ministre béninois de l’Énergie a annoncé à la presse que le Bénin autorise de façon ponctuelle et provisoire le chargement du premier navire dans ses eaux. Mais attention, l'autorisation ne suffit pas pour lancer l’exploitation normale. Les Chinois proposent leurs bons offices. (Source : Rfi)

Ghana : Musique - Stevie Wonder devient un citoyen ghanéen

Lundi, jour du 74e anniversaire de l'icône musicale américaine, le président du Ghana lui a accordé la nationalité ghanéenne. « C'est fait, félicitations ! Nana Akufo-Addo a dit à Wonder, tout sourire, qu'il lui remettait un certificat lors d'une cérémonie au palais présidentiel, où il a également reçu un gâteau d'anniversaire surmonté d'un drapeau ghanéen. (source : Bbc Afrique)

Soudan : Economie- Juba privé de sa principale source de revenus

Le Soudan du Sud est confronté à une crise économique qui pourrait entraîner non seulement des difficultés mais également des troubles politiques dans un pays déjà en proie à ces deux problèmes. Le conflit au Soudan du Sud a gravement perturbé les exportations de pétrole, privant ainsi le gouvernement de sa principale source de revenus. En effet, le pétrole représente 90 % des revenus de Juba. Le Soudan du Sud produisait 150 000 barils par jour de pétrole brut jusqu'en février. Mais, selon l'enquête Platts OPEP de S&P Global Commodity Insights, la production est tombée à 70 000 barils par jour en mars puis à 60 000 en avril. Pour l’Etat soudanais, la baisse de la production et la fermeture de l’oléoduc représente un manque à gagner quotidien de 4 millions de dollars.( Source : euronews)

Mauritanie : Présidentielle - Hamedine Lamine KANE soupçonne le ministère de l’Intérieur de vouloir invalider sa candidature

Le candidat indépendant Hamedine Lamine KANE a accusé, dans un communiqué, le gouvernement par le biais du ministère de l’Intérieur d’exercer des pressions sur les préfets pour qu’ils refusent de valider les signatures nécessaires au parrainage. «Nous nous adressons à vous aujourd’hui avec une grave préoccupation concernant les élections présidentielles en Mauritanie, prévues pour le 29 juin 2024. « Nous nous adressons à vous aujourd’hui avec une grave préoccupation concernant les élections présidentielles en Mauritanie, prévues pour le 29 juin 2024. Nous assistons à un acte profondément anti-démocratique qui menace le processus électoral et les principes fondamentaux de notre société. Le dépôt des candidatures pour ces élections est imminent, fixé au 15 mai. (Source : walfadjri)

Tchad : Présidentielle 2024 - Débats autour de l’annulation des résultats

Plusieurs candidats malheureux à l’élection présidentielle du 6 mai dernier ont introduit des requêtes devant le Conseil constitutionnel, après la publication des résultats de ce scrutin qui a vu la victoire, dès le premier tour, du président de transition, le général Mahamat Déby Itno. Arrivé en deuxième position, Succès Masra demande l’annulation de cette élection. Une requête qui a très peu de chances d’aboutir, selon Kag Senoussi, président de l’Institut international de gestion des conflits et spécialiste du Tchad. (Source : DW)

Burkina Faso : Pour décider de la suite de la transition - Des assises nationales les 25 et 26 mai 2024

Le gouvernement burkinabè a annoncé la tenue de ces nouvelles assises alors que la transition doit en théorie s’achever le 1er juillet 2024. «Il est convoqué des assises nationales les 25 et 26 mai à Ouagadougou à partir de 8h dans la salle de conférence de Ouaga 2000, indique un communiqué lu à la télévision nationale, la RTB, et signé par le ministre de l’Administration territoriale, Émile Zerbo. Les dites assises permettront aux représentants des forces vives de la nation de délibérer sur la suite à donner à la transition, dont la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu’au 1er juillet 2024. » (Source : Jeune Afrique)

Niger: Affaires militaires - Washington présente un plan de retrait de ses soldats

Le ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Salifou Mody a reçu, mercredi 15 mai 2024, une délégation américaine de haut rang pour échanger sur le processus de retrait des troupes américaines, a indiqué le Conseil national pour la sauvegarde du peuple.( Source : Presse locale)

Rdc : Deuil national- Funérailles officielles pour les déplacés tués à Goma

Dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les 35 personnes qui ont perdu la vie dans le camp des déplacés de Mugunga, le 3 mai dernier, à la suite de bombardements attribués aux rebelles du M23, ont été enterrées le mercredi 15 mai après une cérémonie funéraire en présence de membres du gouvernement et du parlement congolais. C'est ainsi dans l’émotion que des milliers d'habitants de la ville de Goma, et les déplacés internes du camp de Mugunga, ont assisté à cette cérémonie d'adieu. (Source : Dw)