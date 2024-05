Mauritanie: Renouveler les villes pour bâtir la résilience

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Le Projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives (MOUDOUN), soutenu par l'Association internationale de développement (IDA) vise à appuyer les efforts du gouvernement pour rendre les villes de l'intérieur du pays, plus productives, résilientes, vertes et inclusives.

Le projet repose sur trois piliers fondamentaux : la planification participative, le renforcement des capacités locales et le développement des infrastructures urbaines.

Grâce au projet, une hausse significative des revenus propres des municipalités entre 2021 et 2023 a permis le renforcement des capacités des gouvernements locaux pour répondre aux besoins de leurs citoyens, financer davantage de projets locaux, ainsi que fournir efficacement des services.

Avec un taux de croissance de 3,8 % prévu en 2024, la Mauritanie connaît l'une des urbanisations les plus rapides en Afrique et voit aujourd'hui ses villes croître à un rythme soutenu.

Ce phénomène d'urbanisation n'échappe pas aux récents défis du changement climatique auxquels est confronté le pays ; les inondations massives d'août 2022 ont occasionné des dommages d'un montant allant jusqu'à 3 % du PIB, et la destruction de plus de 4 000 habitations.

Face à cette vulnérabilité des villes mauritaniennes, le Projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives (MOUDOUN), soutenu par l'Association internationale de développement (IDA) à hauteur de 66 millions de dollars, vise à appuyer les efforts du gouvernement pour rendre les villes de l'intérieur du pays, plus productives, résilientes, vertes et inclusives.

%

Le projet en cible huit dans le sud du pays ainsi que les communautés réfugiées et hôtes situées à Mberra et ses environs près de la frontière du Mali. Il se compose de trois piliers fondamentaux : la planification participative, le renforcement des capacités locales et le développement des infrastructures urbaines..

Les réalisations du Projet Moudoun ont donné une belle image à notre chère ville. Que ce soit sur l'extension des rues ou sur la réalisation des parcs, nous avons été consultés et c'est un projet qu'on voit de manière concrète sur le terrain. Aminetou Mouhamed, habitante de la ville d'Aioun

Planification participative : donner la parole à chacun

Les instances représentatives de la communauté contribuent activement à l'identification des besoins en services, et des priorités de développement. L'approche inclusive reflétant de manière concrète les besoins et les aspirations des habitants dans la construction d'un avenir commun.

Aminetou Mouhamed, habitante de la ville d'Aioun témoigne de cette approche : « Les réalisations du Projet Moudoun ont donné une belle image à notre chère ville. Que ce soit sur l'extension des rues ou sur la réalisation des parcs, nous avons été consultés et c'est un projet qu'on voit de manière concrète sur le terrain. »

Une telle démarche permet de prendre en compte les réalités locales et les besoins spécifiques de chaque communauté, garantissant ainsi une utilisation efficace des ressources et une répartition équitable des services.

« Nos villes sont au coeur des changements pour nos enfants, pour les générations futures. Nous pensons maintenant sur le long terme et nous avons la parole avec ce projet pour oeuvrer dans ces changements », ajoute Aminetou.

"Renforcement des capacités locales : vers une gestion efficace des services

« La réalisation des infrastructures n'est pas une fin en soi. Si elle n'est pas accompagnée par un renforcement institutionnel capable d'exploiter pleinement ces investissements et les entretenir, l'objectif recherché ne sera pas atteint. Investir dans nos capacités locales revient à investir dans notre avenir collectif » explique Bouceif Ould Sid'Ahmed, coordinateur du projet.

Grâce au projet, une hausse significative des revenus propres des municipalités entre 2021 et 2023 a permis le renforcement des capacités des gouvernements locaux pour répondre aux besoins de leurs citoyens, financer davantage de projets locaux, ainsi qu'élaborer, gérer et fournir efficacement des services.

Avec des investissements ciblés, les villes mettent en place une planification efficace et augmentent leurs revenus propres, assurant ainsi un développement urbain durable.

Les infrastructures d'aujourd'hui sont les fondations des villes de demain

Pour la première fois en Mauritanie, le financement de trois sites d'enfouissements sanitaires à Rosso, Kiffa et Kaédi permet l'amélioration de la gestion des déchets solides, le nettoyage des villes et la diminution des risques pour la santé. Par ailleurs, l'assainissement des systèmes de drainage réduit les risques d'inondation, le nombre de décharges informelles, et améliore le développement économique de ces villes intermédiaires.

« La commune de Rosso a bénéficié de nombreux projets dont les résultats sont visibles, tels le centre d'enfouissement des déchets et la construction d'un centre autour des nouvelles technologies. Ces changements impactent positivement le quotidien de nos habitants », explique M. Bamba Darmane, maire de la commune de Rosso, ajoutant qu'« il y a également eu des projets entrant dans l'embellissement de la ville tels que les lampadaires solaires ou encore une place publique ».

L'ensemble de ces investissements ainsi qu'une meilleure planification et gestion des risques et des catastrophes visent à rendre ces villes vulnérables et exposées plus résilientes, durables et inclusives face aux défis climatiques.

L'harmonie urbaine : construire des ponts entre les citoyens

À Kiffa, la construction d'une nouvelle place publique a transformé la vie urbaine, offrant un espace de rassemblement pour la communauté et des installations récréatives pour les enfants et les jeunes.

À Mberra, la préparation inclusive d'un Plan de cohésion sociale avec des investissements ciblés a fourni une base solide pour la réalisation d'infrastructures à petite échelle, telles une voie d'accès et des services d'eau dans le camp de réfugiés ainsi que dans les villages d'accueil voisins.

À travers un financement additionnel de 25 millions de dollars pour le soutien au développement de villes inclusives, résilientes et vertes et la combinaison de cette approche multisectorielle avec une forte appropriation et une participation locale active, la Mauritanie s'engage vers une résilience urbaine prometteuse.