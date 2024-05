Algérie: Constantine/ANP - Portes ouvertes sur les activités de la Direction centrale des carburants

CONSTANTINE — La manifestation "portes ouvertes" sur les activités de la Direction centrale des carburants (DCC) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) ouverte mercredi à Constantine, a drainé un public nombreux composé majoritairement de jeunes.

De jeunes lycéens, universitaires et autres stagiaires de Centres de formation professionnelle ont sillonné les stands dressés à cette occasion au Centre d'information territorial de l'Armée chahid Aboud Belhimer, relevant de la 5ème région militaire où ils ont été accueillis par des militaires qui ont répondu à toutes leurs questions relatives, notamment aux conditions d'adhésion à l'arme du carburant relevant de l'Armée nationale populaire (ANP).

Selon les jeunes rencontrés sur place, l'organisation de cette manifestation "leur a permis de découvrir une des spécialités de l'ANP et de prendre connaissance des missions confiées à la Direction centrale des carburants et des opportunités de formation et de recrutement dans l'arme du carburant".

Les visiteurs dont des écoliers et des enfants affiliés aux Scouts musulmans algériens (SMA) ainsi que des représentants de la société civile ont eu droit à des explications détaillées et simplifiées sur les différents moyens et équipements techniques et modernes utilisés par l'arme du carburant dont des citernes souples, et autres outils modernes de mesure, et de contrôle des produits pétroliers.

Le grand public a été informé sur les missions et les fonctions de la Direction centrale des carburants qui comprend des Directions régionales de carburants, des dépôts régionaux de ravitaillement en carburants, de dépôts sectoriels et de proximité de carburants ainsi que des bataillons de ravitaillement en carburant (BRC) et des services et bureaux dans les commandements des forces terrestres, aériennes et maritimes et également dans les commandements de la Gendarmerie nationale et de la Garde Républicaine.

Le coup d'envoi de la manifestation qui s'inscrit dans le cadre du plan de communication de l'ANP visant à rapprocher l'institution militaire du citoyen et le renforcement du lien Armée-Nation, a été donné au nom du commandant de la 5ème région militaire 5-RM par le général Messaoud Ben Maâmar, commandant régional de logistiques de la 5-RM.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Directeur régional des carburants de la 5-RM, le colonel, Nacer Bey Amar a indiqué que l'objectif de cette journée d'information est de faire connaitre au public les différents moyens pédagogiques et le potentiel humain et logistique que dispose l'institution militaire, notamment la Direction centrale des carburants de l'ANP.

L'évènement constitue également, a-t-il ajouté, une occasion pour informer les jeunes sur les opportunités de formation et de recrutement dans ce corps militaire.