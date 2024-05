Sénégal: BRVM - Augmentation de 43,825 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 15 mai 2024, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 43,825 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 10 266,058 milliards FCFA contre 10 222,233 milliards FCFA le mardi 14 mai 2024. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation à la BRVM de trois emprunts obligataires de 60 milliards du fonds ivoirien Electricité Pour Tous (EPT).

Il s'agit des emprunts obligataires intitulés « FCTC Electricité Pour Tous (EPT) 7% 2023-2030», « FCTC EPT 7,25% 2023-2033 » et « FCTC EPT 7,50% 2023-2038 ». Dans sa recherche de mécanismes financiers innovants lui permettant de poursuivre ses activités d'électrification des zones urbaines et rurales, le fonds Programme Electricité Pour Tous (PEPT) a opté pour la titrisation de créances. Il ainsi mobilisé, conjointement avec la société de gestion Africa Link capital titrisation des ressources sur le marché financer régional de l'UEMOA à travers ces trois emprunts obligataires.

Les autres activités du marché sont apparues en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi perdu 1, 09% à 220,20 contre à 222,62 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 est en régression de 1,34% à 110,17 points contre 111,67 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige, il a baissé de 0,93% à 103,10 points contre 104,07 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte baisse de 89,776 milliards, passant de 8 281,934 milliards de FCFA la veille à 8 192,158 milliards de FCFA ce 15 mai 2024.

La valeur des transactions s'est également repliée, passant de 2,275 milliards FCFA la veille à 1,482 milliard FCFA ce mercredi 15 mai 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d'Ivoire (plus 6,14% à 3 200 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 5,32% à 4 950 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 5,20% à 8 400 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,61% à 2 495 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,44% à 470 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 1 630 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,64% à 985 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 11 150 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,80% à 11 460 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,66% à 6 230 FCFA).