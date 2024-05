Sénégal: Bus rapid transfert - Le ministre Malick Ndiaye lance la mise en service

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a lancé la mise en service du Bus rapid transit (Brt), un système de transport moderne qui relie Guédiawaye au centre-ville de Dakar.

M. Ndiaye qui a voyagé à bord du Brt de la station de Guédiawaye à Petersen au centre-ville s'est félicité de l'efficacité et de la qualité de service qu'offre ce mode de transport durable et écologique.

«Cette mise en service marque le début d'une nouvelle ère de mobilité urbaine durable dans la ville de Dakar», a déclaré le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Pour lui, les tarifs du Brt sont abordables. «Je pense que les tarifs qui varient entre 400 et 500 Cfa sont assez compétitifs et abordables. En plus, il est prévu une réduction de 50 % pour au moins 16 % des personnes démunies et/ou à mobilité réduite. Les prix du Brt sont abordables », a souligné Malick Ndiaye. Selon lui, il revient maintenant aux usagers de prendre soin des bus et de s'approprier le projet.

Il n'a pas manqué d'inviter les Sénégalais à faire preuve de citoyenneté et de responsabilité envers les installations publiques, en évitant notamment d'entraver le corridor où circule le Brt et en s'abstenant de tout autre acte d'incivisme. Après le Ter et le Brt, le ministre des infrastructures et des Transports terrestres et aériens a annoncé un autre projet. « D'ici le 30 mai, nous lancerons un projet de plus de 230 milliards FCfa avec 14 lignes de plus de 1000 bus à gaz. C'est extrêmement important que nous travaillions tous dans ce sens», a annoncé Malick Ndiaye.

Le service du Brt sera opérationnel du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, de 06h à 21h.